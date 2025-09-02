El tramo final de la temporada 2025 en Liga de Primera comienza a generar presión en los clubes, principalmente en aquellos que se armaron para pelear en la parte alta y hoy miran de reojo la zona de descenso, como es el caso de Unión La Calera.

Es que luego de no sumar victorias en sus últimos ocho encuentros del torneo nacional, la institución decidió finalizar su vínculo con el técnico argentino Walter Lemma, otrora ayudante de Gustavo Quinteros en Colo Colo, que se va con un rendimiento del 41,66 por ciento.

A la hora de escoger a su nuevo entrenador, en La Calera no quisieron improvisar y fueron en busca de un estratega argentino, para variar, con la particularidad que ya tuvo un pasado en la institución, y no solo eso, también en el fútbol chileno.

El nuevo (viejo) entrenador de La Calera

Si bien la propia institución dio a conocer que Carlos Galdames hará las funciones de forma interina para los trabajos con el plantel de cara a la fecha 23, según reporta Radio ADN, el club “ya tiene gestiones avanzadas para tener al reemplazante de Walter Lemma”.

“Se trata de otro trasandino, Martín Cicotello, que debutó como DT en Unión La Calera en 2023 y que actualmente se encuentra sin club tras haber dejado el Montevideo City Torque”, afirma el medio de comunicación sobre el nuevo estratega.

Cabe señalar que, de concretarse, será la tercera experiencia que tenga este técnico en nuestro país, pues antes de su anterior paso por los cementeros, fue ayudante de Frank Kudelka en Universidad de Chile, desde mediados de 2018 a comienzos de 2019.

Martín Cicotello será el nuevo entrenador de Unión La Calera (Photosport)

Así fue el primer paso de Cicotello en los “cementeros”

El trasandino llegó a Unión La Calera a mediados de mayo del 2023, tras la salida de Gerardo Ameli y durante su estadía, logró meter al equipo en la edición 2024 de Copa Sudamericana. En total, dirigió 17 encuentros: 16 por el Campeonato Nacional y uno por Copa Chile con 7 triunfos, 4 empates y 6 derrotas.

¿Cómo están en la Tabla de Posiciones?

Actualmente, el cuadro cementero se ubica en el 11° puesto en Liga de Primera con 23 puntos, a nueve de meterse en copas internacionales y a cinco de caer a zona de descenso.

