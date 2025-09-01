La Liga de Primera cobra una nueva víctima. Ahora el damnificado es Unión La Calera que acumuló ocho fechas sin saber de victorias. Es que tras la última derrota ante Palestino por 2-1 en el Estadio Nicolás Chahuán, la dirigencia decidió sacar de su cargo a Walter Lemma.

El ciclo del trasandino se hizo sostenible tras sumar seis derrotas en los últimos ocho partidos del torneo nacional. Para peor, también fue eliminado en la Copa Chile en octavos de final.

Ante esto, se decidió hacer un cambió radical antes de caer aún más en la tabla. Así lo informó el periodista Ricardo Maturana que detalló que este lunes se hizo determinó el final del ciclo de Lemma, quien fue campeón en Colo Colo y destacó como ayudante de Gustavo Quinteros.

“Dirigencia decidió desvincular al entrenador argentino por los malos resultados de la segunda rueda”, informó el comunicador. Calera cuenta con 23 unidades y en el puesto 11º. Por lo que ahora está a seis del descenso.

Para peor, el próximo 12 de septiembre se mide frente a Everton (22 puntos en la ubicación 12ª), lo que podría ser un duelo clave para alejarse del descenso.

La lista de despidos en la Liga de Primera

La liga de Primera en este 2025 ha registrado varios despidos. Incluso la cifra llega a sorprender ya que es una de las competiciones que más cambios de entrenadores registra, y aún restan varios meses antes del cierre del campeonato.

La primera salida fue Francisco Arrué a principio de año en Ñublense. Luego vino Gustavo Leal en Everton, que no pasó marzo. Tras ello vino Miguel Ramírez que fue cesado en Iquique, Erwin Durán en La Serena y Tiago Nunes en Universidad Católica. Posteriormente siguió José Luis Sierra en Unión Española, Cristian Paulucci en La Serena y Jorge Almirón en Colo Colo.