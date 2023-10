Santiago 2023 le generó un inconveniente a Unión La Calera en la planificación del duelo ante Colo Colo que jugará por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2023. Pero mientras duran los Juegos Panamericanos, el cuadro Cementero afina detalles para volver al ruedo de la mejor manera posible.

Por eso mismo, la escuadra adiestrada por Martín Cicotello tiene tres partidos amistosos pactados: se medirá a Palestino, Unión San Felipe y a San Luis de Quillota. Antes se había enfrentado a Magallanes con un objetivo clarísimo. “La idea es no perder el ritmo de competencia. Poder sostenerlo”, afirmó el DT argentino.

También hubo unos minutos de fútbol ante la selección de Estados Unidos que compite en el fútbol masculino de los Juegos Panamericanos, que provocaron una dificultad mayor a la hora de organizar duelos preparatorios. “No es fácil. Las competencias oficiales generan otro tipo de estado de alerta, no sé si motivación, pero sí competitividad que buscamos que el plantel no pierda. Priorizamos jugar más que entrenar por eso”, aseguró Cicotello. Aclaró que Hernán Lopes y Diego Sanhueza son los únicos que tienen leves complicaciones físicas.

“A medida que pasa el tiempo uno conoce y tiene más información sobre la liga, más allá de que no es excusa. La derrota está, pasó y sucedió. No somos la misma persona que ese momento ni tenemos la misma información. Tenemos más y hay que aprovecharlo. Busqué generar partidos con rivales que compitan de la misma manera que nosotros y para el mismo objetivo”, describió Martín Cicotello, quien fuera ayudante de Frank Kudelka en Universidad de Chile, sobre el 6-1 que los albos le propinaron a su equipo en la Copa Chile.

Santiago 2023 impide a La Calera enfrentar a la U en la preparación para visitar a Colo Colo

Santiago 2023 impidió que Unión La Calera jugara un partido amistoso ante Universidad de Chile. Así al menos lo reconoció Martín Cicotello, el director técnico del plantel estelar sobre el itinerario. “Magallanes está en final de copa, Palestino está arriba de nosotros. Después hay que cumplir un minutaje de carga de entrenamiento”, explicó el trasandino.

“Con San Luis de Quillota y San Felipe vamos a jugar también. Iremos a un contexto difícil”, aseguró Martín Cicotello. Su referencia es la visita a Colo Colo que tendrán los Cementeros en el reinicio del Campeonato Nacional 2023, pactado para el 12 de noviembre. Aunque el Cacique volverá a la acción antes en un duelo pendiente ante Magallanes.

Dijo más sobre esa expedición al estadio Monumental. “La cancha de Colo Colo es una de las que siempre tiene más gente. Su público empuja. Hay que prepararse para eso. Nos hubiera gustado hacer un partido con público en Calera. No pudimos porque no está permitido por los Panamericanos. Lo tratamos de hacer, no pudimos. No nos autorizaron”, reveló Cicotello.

“Charlamos con la U por un partido televisado en Santiago, pero no se pudo dar. Buscamos lo máximo. Lo que conseguimos planificar va de la mano con lo que estamos buscando. Si la planificación sale como lo planeamos estaré muy conforme”, sentenció el trasandino de 42 años. Todo tenía que ver con la prohibición de realizar eventos deportivos que no sean de Santiago 2023. Eso tiene en pausa el Campeonato Nacional y en espera el inicio de la Liguilla de Ascenso.

¿Cuándo juega Colo Colo ante La Calera por el Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo recibirá a Unión La Calera el domingo 12 de noviembre en el estadio Monumental a contar de las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

¿En qué puesto marcha Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2023?

Unión La Calera acumula 35 puntos en 26 juegos disputados por el Campeonato Nacional 2023. Así marcha en la tabla de posiciones:

