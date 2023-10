Unión La Calera afina algunos detalles para dos partidos amistosos, pues jugará ante Unión San Felipe y Palestino para sumar rodaje en el largo receso del Campeonato Nacional 2023. Mientras eso ocurre, en los Cementeros sufren por un enfrentamiento con dos pollos de Fernando Felicevich.

Fue una información que puso sobre la mesa el periodista Ricardo Maturana, quien le planteó el escenario al DT del equipo, el argentino Martín Cicotello. “Usted tiene experiencia respecto a que la información de la gerencia del club no es mucha respecto a algunos temas. Lamentablemente uno le pregunta a usted porque es la fuente más cercana para averiguar algunas cosas”, introdujo el comunicador.

“Se ha rumoreado que Felipe Robles y Brayan Garrido fueron separados del plantel, están entrenando aparte del resto de los jugadores. Entiendo que es por un tema contractual, que es lo que se dice también. Quería saber si eso es efectivo y si usted en alguna medida fue informado de la situación de estos dos jugadores a los que me refiero”, consultó el reportero.

La respuesta del ayudante de Frank Kudelka en Universidad de Chile fue muy clara, aunque sin muchos detalles. “Hoy están entrenando aparte del plantel. Fui informado por la propiedad, no tengo más información. Esa es la realidad”, fue la primera parte de la intervención de Martín Cicotello. Sabido es que el poderosísimo agente argentino Christian Bragarnik tiene el 25 por ciento de la sociedad anónima que controla el destino de los Cementeros.

La Calera separa a Robles y Garrido, dos representados por Fernando Felicevich

El DT de La Calera profundizó en el caso del defensor central y del volante de contención, ambos miembros de la agencia Vibra Fútbol de Fernando Felicevich. Reconoció que todo se debe a un lío con las renovaciondes de los contratos de los futbolistas.

“Hay un tema contractual entre la propiedad y estos jugadores. Fui informado. Entrenan en el mismo horario, con nosotros, pero de manera diferenciada”, reveló Cicotello, quien también fue consultado por cómo afecta tener fuera dos alternativas por temas ajenos a lo deportivo.

“Lo de los chicos es una decisión dirigencial. Tengo que acatar determinadas situaciones en las cuales no me puedo involucrar. Son situaciones contractuales de futbolistas. Trato de estar a disposición para lo que ellos necesiten, pero no soy dirigente. Soy entrenador”, explicó Martín Cicotello. Donde manda capitán, no manda marinero. Queda claro.

¿Quiénes son los jugadores marginados de Unión La Calera?

Uno es Felipe Robles, un defensor central zurdo formado en las divisiones inferiores del club. Este año no ha sumado ningún minuto en Unión La Calera. Ni siquiera fue citado. En la temporada anterior, militó a préstamo en San Luis de Quillota, donde jugó 11 partidos en el Campeonato Ascenso 2022. El 19 de noviembre próximo cumplirá 23 años.

El otro es Brayan Garrido, un mediocampista surgido de las juveniles de Universidad de Chile. Tiene 24 años y esta es su segunda campaña en los Cementeros, donde llegó al cabo de tres campañas en Deportes Melipilla. En el Campeonato Nacional 2023, el volante suma 20 partidos disputados. No anotó goles, regaló una asistencia y recibió dos tarjetas amarillas.

¿En qué lugar marcha Unión La Calera en la tabla del Campeonato Nacional 2023?

Unión La Calera acumula 35 puntos en 26 juegos disputados por el Campeonato Nacional 2023. Así marcha en la tabla de posiciones:

