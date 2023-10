A sus 42 años, Humberto Suazo fue el segundo artillero más letal de la temporada de la Primera B. Chupete sumó 16 goles (y seis asistencias) cruciales para meter a San Luis de Quillota en la liguilla por el ascenso. Su entrenador, Francisco Bozán, explica a RedGol la clave de su vigencia.

“Lo tuve en La Serena y lo vi muy bien. Yo soy enamorado de los buenos jugadores de nuestro país. A Mathías Vidangossy lo llamé por lo mismo. Me di cuenta que Humberto estando feliz puede jugar donde quiera. Hemos jugado 30 partidos y ha sido titular en todos”, partió diciendo.

“De esos 30 encuentros, en 20 ha jugado 90 minutos y en un sólo un partido ha jugado menos de 70 minutos. No hay un jugador más entero que él, con 16 goles y seis asistencias. Y no tira los penales. Hemos tenido cinco penales en la temporada y no ha pateado ninguno. Podría tener 21 goles”, continuó.

“Yo no creo en eso de la edad. Para mí tiene que jugar el mejor. No me obliguen a la regla del juvenil o al recambio. El recambio se da cuando aparece un jugador que es mejor. Y cuando aparezca que juegue. Pero a mí no me pagan para hacer debutar jugadores, me pagan para hacer jugar a un equipo y poner a los mejores”, contó.

“Humberto es muy emocional, está muy contento, se siente muy líder. Y que haya dado los penales a sus compañeros demuestra su calidad como persona. Por eso me cuesta entender cuando lo cuestionaron o lo cuestionan. Tiene 42 y juega lo que juega”, cerró el DT.

“No tenemos a un 9 grande, tenemos a Chupete Suazo”

Además, Bozán comentó cómo es el juego de su equipo en comparación al de Deportes Antofagasta, elenco que será su rival en los cuartos de final de la liguilla por el segundo ascenso. El DT comparó a Chupete Suazo, su figura en la delantera, con las piezas que tiene John Armijo.

“John le encontró la llave al equipo, tiene goleadores, pero en relación al funcionamiento es un equipo muy directo y muy de esta categoría. No siento que tiene una gran circulación, de hecho en el centro juegan Cuadra y Robles que son volantes más defensivos”, contó.

“Pero él encontró la llave a ser ofensivo en cuanto a volumen y meter el balón en el área. Nuestro equipo es distinto. Es un equipo que gusta de jugar, salir desde atrás, tenemos un arquero de muy bien pie (Nico Avellaneda)”, siguió.

“No tenemos a un 9 grande, tenemos a Humberto. Él te condiciona la manera de jugar en relación a lo que queremos, un 9 de asociación, de llegar muy bien a la acción final, pero no podemos buscar a Humberto arriba en un ataque directo porque lo perdemos, lo van a golpear”, cerró.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!