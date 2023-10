San Luis de Quillota está a la espera de la llave contra Deportes Antofagasta por los cuartos de final de la liguilla de ascenso. Los Canarios aún sueñan con el regreso a Primera A y parte importante de eso es el rendimiento superlativo del incombustible Humberto Suazo.

Con 42 años, Chupete terminó segundo en el listado de máximos artilleros en la presente temporada de Primera B, incluido al menos un par de golazos de máxima categoría.

En conversación con ESPNF90 Chile, el entrenador de San Luis, Francisco Bozán, llenó con elogios a su pupilo y se declaró orgulloso de dirigir a un fuera de serie como Chupete Suazo.

“Yo tengo la fortuna de disfrutarlo día a día y acá los números no mienten: Humberto ha jugado 30 de 30 partidos. Y de esos 30 partidos, en 20 ha jugado 90 minutos. Hay sólo un partido que salió antes de los 70 minutos, contra Temuco.

“Tiene 16 goles, pero no tira él los penales. Tenemos cuatro penales y no los ha tirado él. Registra siete asistencias, no tiene lesiones y entrena todos los días”, dijo Bozán.

El DT agrega que “no tira los penales porque los tiran otros compañeros. Es uno de los encargados, pero le ha dado la posibilidad a otros compañeros para que ganen confianza. Hablamos no solamente de lo que todos ven como jugador, sino también como un líder dentro, como uno de los capitanes del equipo”.

“Lo de soltar los penales lo representa bien, eso ha sido este San Luis de Quillota: un equipo muy humano donde Humberto representa una labor muy importante. A Suazo lo veo muy entero”, complementa.

¿Cuál retiro?

Sobre la misma, el entrenador nacional deja botando que aún queda margen para seguir viendo en la cancha al otrora crack de Audax Italiano, Colo Colo, Monterrey y la selección chilena.

¿Chupete Suazo puede brillar en Primera A nuevamente? ¿Chupete Suazo puede brillar en Primera A nuevamente? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Siempre me preguntan que cuándo es la hora. Pero no tiene hora. Si son 42, 43 ó 44 no sé cuál es la diferencia. Lo normal es que a los 36-37 ya esté retirado, tiene 42 y está muy entero. Yo no lo pongo por obligación. Humberto se entrena para estar disponible y si tiene 16 goles y nos entrega lo que nos entrega…”, manifestó el adiestrador.

Pep Bozán sentencia que “es como la famosa discusión del recambio. Yo no creo mucho en el concepto del recambio por obligación o una regla sub 20. Eso se da natural, y por Humberto, a mí me contratan para poner al mejor. Y si el mejor tiene 42, bueno. Juega todo, no se lesiona y es uno de los goleadores del campeonato”.

¿Cuántos años tiene Humberto Suazo?

Chupete cumplió 42 años el pasado 10 de mayo de 2023. En su carrera ha jugado en Ñublense, Magallanes, San Antonio Unido, San Luis de Quillota, Audax Italiano, Colo Colo, Monterrey, Real Zaragoza, Santa Cruz, La Serena y Raya2.

¿Cuáles son los números de Chupete Suazo en San Luis?

Este 2023 Humberto Suazo ha marcado 16 goles en 20 partidos, más cinco asistencias. A espera de lo que sume en la liguilla de ascenso. Y pensar que en su momento se había retirado…