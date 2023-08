La victoria de Unión La Calera por 2-1 ante Universidad de Chile, abriendo la 22° fecha del Campeonato Nacional, tuvo como su máxima figura al argentino Diego Buonanotte.

El ex Universidad Católica no sólo abrió la cuenta en el primer tiempo, sino que entregó la asistencia para que César Pérez sellara la victoria para los cementeros.

A la hora de analizar el triunfo de La Calera ante la U, Buonanotte tuvo palabras elogiosas para sus rivales y el técnico Mauricio Pellegrino, en busca de darle valor a lo conseguido.

¿Qué dijo Buonanotte sobre el plantel de la U?

En charla con TNT Sports, el volante argentino manifiesta que “estoy contento por ganarle un equipo grande, más allá del momento actual de la U, nosotros teníamos que hacer nuestro partido, ser fuertes de local y apuntar a lo que nosotros nos propusimos al comienzo de temporada”.

En la misma línea, Buonanotte agrega que “fue complicado con el gol y la expulsión, sin pasar momentos complicados, pero la U tiene jugadores extraordinarios, un gran entrenador. Le ganamos a un equipo grande, pero para apuntar arriba”.

Además, el Enano tuvo palabras para su ex compañero Cristopher Toselli, que hizo su debut como titular en la U, indicando que “él me conoce, le hice un gol, después me sacó una, pero es un gran arquero“.

¿Cuál es el próximo partido de Unión La Calera?

Unión La Calera volverá a jugar un día viernes y de local en la próxima fecha, cuando el 2 de septiembre reciba a Deportes Copiapó, en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.