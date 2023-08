Universidad de Chile no logra encontrar la solución y, al término de la primera mitad, lamenta un duro golpe. Unión La Calera está venciendo por la cuenta mínima al Romántico Viajero gracias al gol de Diego Buonanotte.

Los dueños de casa se plantaron con actitud en la cancha del estadio Nicolás Chahuán Nazar y lograron abrir el marcador antes de la media hora. Con ello no sólo suman tres puntos de oro, sino que también dejan a Mauricio Pellegrino con un pie fuera del Bulla.

Buonanotte anota y la U cae previo al Superclásico

Universidad de Chile viene de cinco partidos sin saber de triunfos, lo que tiene a Mauricio Pellegrino colgando en la banca. El DT intenta levantar a un equipo herido, pero Unión La Calera estira su agonía.

Luego de presionar en el arranque del partido, los Cementeros encontraron la apertura de la cuenta en los pies de Diego Buonanotte. Todo ocurrió en los 25′ minutos de juego, cuando el Enano recibió un pase desde la izquierda al borde del área.

El ex Universidad Católica no dudó y se metió al rectángulo para sacar un remate cruzado. Cristopher Toselli, que es titular esta tarde en reemplazo de Cristóbal Campos, no pudo hacer nada para evitarlo y aún estirándose por completo, no logró desviar el balón.

Universidad de Chile no lo pasa bien en la previa del Superclásico con Colo Colo. El Romántico Viajero se llena de dudas y, por ahora, está sumando su sexto partido sin triunfos. La crisis de los últimos años se daba por superada, pero todo indica que no ha sido así.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

El Superclásico del fútbol chileno se juega en la próxima fecha del Campeonato Nacional. Será el día sábado 2 de septiembre desde las 15:00 horas cuando el Romántico Viajero reciba a Colo Colo en el estadio Santa Laura.

¿Cómo está el historial del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

En 193 partidos disputados, Colo Colo lleva 89 triunfos, la U 46 victorias y se han registrado 56 empates en total. Los números dejan en evidencia la gran diferencia entre uno y otro, con un total de 41 alegrías de ventaja.