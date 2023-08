Su sexto partido consecutivo sin conocer la victoria acumula Universidad de Chile, tras caer por 1-2 ante Unión La Calera, algo que provoca un crudo análisis del defensor Nery Domínguez.

En su último partido previo al Superclásico ante Colo Colo, el cuadro azul fue incapaz de volver a la senda triunfal y llega en una crisis futbolística al partido mayor del fútbol chileno.

En ese sentido, abordado por TNT Sports, Nery Domínguez fue categórico a la hora de analizar el mal momento de la U, afirmando que están “en una situación de mierda”.

¿Qué dijo Nery Domínguez tras nueva derrota de la U?

“Estamos dolidos, es una situación de mierda. Estamos calientes, buscamos todos los medios, trabajamos toda la semana para hacer un buen partido y no se nos está dando. Estoy dolido por el grupo porque nos estamos matando en los entrenamientos y no se da“, parte señalando el central trasandino.

A la hora de analizar la derrota de la U, Domínguez sostiene que “nos están golpeando primero y se nos hace cuesta arriba. Con el segundo gol fue más difícil, pero el grupo siempre va al frente y siguió buscando. Encontramos el descuento. Y lo pudimos empatar también ,pero se hace difícil en un partido tan parejo. Tendremos que corregir eso, porque después nos complican el partido”.

Consultado de qué manera se sale de esta crisis, el ex Racing añade que “no conozco otra forma que no sea trabajando y tener autocrítica. Trabajar más, corregir errores, meterle, agachar la cabeza y seguir insistiendo. Estamos en una institución muy grande, que nos exige y tenemos que estar preparados”.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

En el peor momento posible, Universidad de Chile deberá enfrentar, el próximo sábado 2 de septiembre en Santa Laura, el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo.

Al respecto, Nery Domínguez señala que “es un partido importante para nosotros y los hinchas, tenemos que prepararnos bien. Lo afrontaremos con la mayor responsabilidad“.