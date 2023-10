La organización de Santiago 2023 escuchó a los hinchas y gestionó para que las entradas para el fútbol masculino y femenino de los Juegos Panamericanos se vendan en los mismos estadios. Ahora, los hinchas podrán ir directo al Elías Figueroa y al Sausalito a comprar tickets para ambos torneos.

Si bien la venta de entradas para el deporte rey aumentó luego de la ceremonia de inauguración y el inicio de las competencias, los números aún son bajos. Sólo un 23% de las entradas se han vendido para ver los partidos del fútbol femenino, que empezó este domingo, y el fútbol masculino, que inicia este lunes.

“Hemos recibido la autorización para vender entradas en el mismo recinto. Invitamos a toda la gente a que asistan a los estadios, ya que quedan muchos boletos. Invito a toda la gente de la Región de Valparaíso a que se acerquen a las boleterías y también lo hagan ingresando por PuntoTicket”, confirmó Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de Santiago 2023.

“Llevamos sobre las 980 mil entradas vendidas, de un millón 200 mil, pero el fútbol sigue muy atrás. Creo que nuestra selección se merece un lleno absoluto. Las otras selecciones también se merecen un muy buen público y así también que la Región de Valparaíso confirme su gran afición por el fútbol”, agregó.

Cómo comprar entradas para el fútbol en Santiago 2023

Así, luego de las gestiones de la organización de Santiago 2023, las entradas ya están disponible para ser compradas en las boleterías del Elías Figueroa de Valparaíso y el Sausalito de Viña del Mar, recintos que se irán intercalando los partidos del fútbol femenino y masculino.

Esto significa que los hinchas podrán adquirir entradas para los cuatro partidos que se jugarán este mismo lunes 23 de octubre. Colombia vs Honduras (13:00 horas en Valparaíso), Uruguay vs República Dominicana (15:00 horas en Viña), Brasil vs Estados Unidos (18:00 horas en Valparaíso) y Chile vs México (20:00 horas en Viña) son los duelos que jugarán las selecciones masculinas Sub 23.

El calendario de la Roja en Santiago 2023

Masculino

23 de octubre (Fecha 1)

13:00 Colombia vs Honduras | Valparaíso

15:00 Uruguay vs República Dominicana | Viña del Mar

18:00 Brasil vs Estados Unidos | Valparaíso

20:00 Chile vs México | Viña del Mar

26 de octubre (Fecha 2)

13:00 México vs República Dominicana | Valparaíso

15:00 Estados Unidos vs Honduras | Viña del Mar

18:00 Chile vs Uruguay | Valparaíso

20:00 Brasil vs Colombia | Viña del Mar

29 de octubre (Fecha 3)

13:00 Brasil vs Honduras | Viña del Mar

13:00 Uruguay vs México | Valparaíso

18:00 Chile vs República Dominicana | Viña del Mar

18:00 Colombia vs Estados Unidos | Valparaíso

1 de noviembre (Semis y definición de puestos 5°-8°)

12:00 3°A vs 3°B | Valparaíso

14:00 4ºA vs 4ºB | Viña del Mar

17:00 Semifinal 1ºA vs 2ºB | Valparaíso

20:00 Semifinal 1ºB vs 2ºA | Viña del Mar

4 de noviembre (Final)

15:00 Definición por el bronce | Viña del Mar

20:00 Final masculina | Viña del Mar

Femenino

25 de octubre (Fecha 2)

13:00 Estados Unidos vs Costa Rica | Valparaíso

15:00 Paraguay vs Jamaica | Viña del Mar

18:00 Bolivia vs Argentina | Valparaíso

20:00 Chile vs México | Viña del Mar

28 de octubre (Fecha 3)

13:00 Estados Unidos vs Argentina | Valparaíso

13:00 México vs Paraguay | Viña del Mar

18:00 Chile vs Jamaica | Valparaíso

18:00 Costa Rica vs Bolivia | Viña del Mar

31 de octubre (Semis y definición de puestos 5°-8°)

12:00 4ºA vs 4ºB | Valparaíso

14:00 3ºA vs 3ºB | Viña del Mar

17:00 Semifinal 1ºA vs 2ºB | Valparaíso

20:00 Semifinal 1ºB vs 2ºA | Viña del Mar

3 de noviembre (Final)

15:00 Definición por el bronce | Valparaíso

20:00 Final femenina | Valparaíso

