El temporal de lluvia pegó fuerte en el plantel de Curicó Unido, donde varios miembros de su plantel quedaron damnificados, luego de la salida de ríos que inundaron sus casas.

Luego de que fueran ayudados, el presidente del club tortero, Patricio Romero, asegura que han estado viendo la situación de todos los miembros del club que se vieron afectados, donde cree que la tragedia ha logrado unir en mayor medida al plantel.

El lado positivo

“Analizando los pros y contras después de este frente de mal tiempo, tenemos jugadores damnificados con sus casas, sus familias, gente de nuestro club bastante afectada. Estamos de acuerdo con la suspensión, no podemos entrenar de forma normal, hasta ayer (martes) teníamos un complejo inundado completamente”, comentó en conversación con radio Cooperativa.

Romero estuvo de acuerdo con la suspensión de su partido que determinó la ANFP, teniendo en cuenta todos los problemas que han debido pasar en esta semana: “Afecta demasiado en lo psicológico y lo emocional, nadie ha quedado indiferente en la provincia”.

“Un jugador tenía una casa recién entregada y se inundó completa, no sé cuánto perdió en su casa, fue Matías Ormazábal; y después Cristián Zavala es uno de los afectados. Fabián Cerda me contó que estuvo sacando agua de su casa, sin dormir anoche; y Ronald de la Fuente también se le inundó su casa”, precisó.

Pese a todo esto, asegura que igual le deben ver el lado positivo a lo que les ha tocado vivir, donde han visto la solidaridad de la gente y de los propios compañeros, lo que hará un camarín fuerte para el futuro.

“Tenemos gente viendo el tema psicológico, ojalá podamos enfocarnos en la competencia. Hay jugadores del plantel que están organizando cuadrillas para ayudar a sus compañeros. Esta tragedia está sirviendo para unir al plantel en ayuda a sus compañeros”, finalizó.

¿Cuántos partidos del Campeonato Nacional se suspendieron por las lluvias?

De momento son tres los partidos suspendidos por las fuertes lluvias en la zona centro y centro sur del país: Huachipato vs Palestino, Curicó Unido vs O’Higgins y Magallanes vs Colo Colo.

¿En qué puesto marcha Curicó Unido en el Campeonato Nacional 2023?

Los curicanos de momento están en el lugar 14° con 21 puntos, sólo dos unidades arriba de los puestos de descenso, lugar que por ahora ocupan Magallanes (19 unidades) y Copiapó (18 puntos).