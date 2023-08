El frente climático de mal tiempo ha causado graves problemas, como sucedió con miembros del plantel de Curicó Unido, donde, por ejemplo, Cristián Zavala tuvo que ser evacuado por personal del GOPE por las inundaciones.

Misma situación pasó con su compañero, Matías Ormazábal, que viven en el mismo sector o con el portero Fabián Cerda, quien tuvo que ser ayudado para sacar el agua que ingresó en su casa.

Rescate

Fue el ex jugador de Colo Colo, Cristián Zavala, junto a su familia, quienes hicieron un dramático pedido de ayuda en sus redes sociales,

“¡Necesitamos rescate urgente! Niños, abuelos, mascotas. Necesitamos bote, camión de rescate urgente. La foto fue tomada hace dos horas ya tapó todo, la mitad del piso”, decía uno de los mensajes en sus redes sociales.

Misma situación recalca su esposa, Valentina Narvai, según recalca el diario Las Últimas Noticias, con una fotografía donde se puede ver el interior de su casa inundado por la salida del río.

“Así quedó nuestra casa hasta las 4.30 más o menos. Ahora no sabemos cómo está o qué se salvó. Nosotros estamos bien y nuestro hijo está en Santiago, gracias a Dios. Una mención de agradecimiento a los rescatistas, GOPE y bomberos. Muchísimas gracias, estábamos muy angustiados, asustados y aislados… Gracias a todos por su preocupación. Subí esto a redes para pedir ayuda para nuestros vecinos y para nosotros” relató.

Terror

Otro de los jugadores afectados en el sector de Parque Zapallar, fue Matías Ormazábal, quien corrió, lamentablemente, la misma suerte que Zavala con su familia: “Es una película de terror”, comentó Camila, su esposa.

“Compré la casa, me la pasaron hace dos o tres meses y ahora se inundó. El agua no la tapó, pero debe haber llegado a un metro de altura. Ahora hay agua y barro. Entró de todo. Proviene de un estero que colinda con una calle. Yo estoy en una especie de callejón, pero igual se inundó todo el sector. No sabría decir a qué hora empezó todo. En la madrugada nos rescataron el GOPE y bomberos”, explicó al medio.

¿Hasta cuándo lloverá en Chile?

Se espera que las lluvias se prolonguen al menos hasta el jueves 24 de agosto durante la madrugada. Esto, en las regiones entre Valparaíso y la Araucanía.

¿Cuándo juega Curicó en el torneo nacional?

Curicó está programado para jugar como local el sábado ante O’Higgins en La Granja, por lo que debe estudiarse la situación en esa ciudad debido a las complicaciones climáticas esta semana.