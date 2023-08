Fabián Cerda relata su drama por las lluvias en Curicó: “A las 6 AM me acosté pensando en que no se inundara la casa”

Las fuertes lluvias concentradas en la Región del Maule tiene muy complicado a Curicó Unido. Son varios los jugadores que se han visto afectados por las precipitaciones de las últimas horas, incluido Fabián Cerda, arquero y uno de los referentes del cuadro tortero.

En charla con ADN Radio el meta relató lo que ha sido su drama producto del agua, afirmando que “estamos poniendo el pecho a las balas. Somos tres jugadores los que viven en Zapallar, donde es lo peor que ha pasado con las lluvias. Cristián Zavala y Matías Ormazábal han sido los más afectados, que tengo entendido fueron desalojados porque el agua se les entró al primer piso”.

“Con mi mujer y un par de amigos pudimos sacar el agua del patio. Evitamos que pasara a la casa. Yo vivo cerca del estero. En el verano fuimos con mis hijos a pasear. Era chico, pero con estas dos lluvias creció muchísimo. No sé si es problema de la municipalidad o constructora por haber construido ahí”, agregó.

En ese sentido, el portero declaró que “gracias a Dios no entró el agua a mi casa. En la noche me acosté a las 6 AM pensando en que no se inundara. Por lo me que dijo el dueño de la casa, porque yo arriendo ahí, me dijo que iba a mandar a arreglar el drenaje del agua”.

Sobre las instalaciones del club curicano, el jugador sostuvo que “la cancha sintética que tenemos se inundó toda. Ayer hicimos trabajo de gimnasio y los arqueros practicamos algo, pero muy poco, porque había mucha agua. Lo preocupante es que no para de llover y hay mucho viento”.

“En las condiciones que estamos nosotros es una ventaja deportiva. No hemos dormido bien y hoy no pudimos entrenar. Para mí se debería suspender el partido con O’Higgins. Creo que es lo más óptimo”, concluyó.

¿Cuándo debería jugarse el Curicó Unido vs O’Higgins?

El duelo entre curicanos y rancagüinos está programado para este sábado 26 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio La Granja.

¿Se suspende el fútbol chileno por las lluvias?

Por el momento no se han anunciado suspensiones para la fecha 22 del Campeonato Nacional producto de las lluvias. Sin embargo, la situación puede cambiar ante el Estado de Catástrofe que se decretó entre las regiones de O’Higgins y del Biobío.