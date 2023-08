Un duro momento se vive en la zona centro sur del país con el frente de mal tiempo que, solo dos meses después de una catástrofe similar, provocó inundaciones en varias localidades desde la región de O’Higgins hasta la región del Bio Bio.

Una de las ciudades más afectadas es Curicó, donde han caído 150 milímetros de agua en las últimas horas y hay muchas personas anegadas en sus casas, teniendo que irse directamente a albergues.

Y uno que es de la zona también lo pasa mal. El reconocido relator Ernesto Díaz Correa conversó con BolaVip al respecto y destacó la verdadera tragedia que se vive en la zona y que incluso ha afectado a miembros del plantel de Curicó Unido.

“Lo que hemos vivido ha sido una pesadilla para los curicanos y todos los habitantes de la Región del Maule. La lluvia, inundaciones, las calles llenas de agua. En el sector de Zapallar, donde viven mis papás, está todo anegado. Gracias a dios no se ha llevado animales”, destacó.

“Pese a todo lo que hemos tratado de ayudar, no damos abasto, es demasiado. Eso sí, estamos con la esperanza que esto pueda calmarse en algún momento y volver un poquito a lo normal”, agregó.

“Se anticipan más lluvias y eso afecta en los terrenos, campos y villas. El agua no puede bajar más, eso sube y sube. Esto es un diluvio. Donde yo vivo solo los jardines se han inundado. En la madrugada estuvimos con bomba sacando el agua. Esto nunca lo habíamos visto en la historia”, cerró.

¿Qué partidos podrían ser suspendidos?

En Primera División: Huachipato vs Palestino, Curicó Unido vs O’Higgins y Magallanes vs Colo Colo podrían ser suspendidos. Asimismo, en el Ascenso, no hay localías afectadas, pero sí clubes que no podrían llegar a sus partidos. Se trata de Deportes Santa Cruz que visita a Cobreloa, o Rangers ante Unión San Felipe, e incluso UdeC vs Santiago Wanderers.

En Segunda División entran Rengo vs San Antonio Unido, Linares vs General Velásquez, Valdivia vs Deportes Concepción, Iberia vs Melipilla y Vial vs Trasandino. Por su parte, en el Campeonato Femenino solo se vería afectado Fernández Vial vs Deportes Iquique.

¿Hasta cuándo lloverá en Chile?

Se espera que las lluvias se prolonguen al menos hasta el jueves 24 de agosto durante la madrugada. Esto, en las regiones entre Valparaíso y la Araucanía.