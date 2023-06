Claudio Bravo tendrá que esperar hasta septiembre para saber si volverá o no a la selección chilena de cara a las Eliminatorias Sudamericanas, donde en caso de regresar habrá que ver también si será o no capitán. Eso sí, la jineta del pueblo no hay nadie que logre arrancársela.

El legendario arquero de la Roja está de vacaciones en Chile y además de su estelar reunión con Ignacio González, portero de O’Higgins, también se toma un tiempo para apoyar a quienes han sufrido últimamente con las fuertes lluvias.

Claudio Bravo visita a damnificados en Placilla

El cuidatubos del Real Betis de España emocionó a todos con el emotivo gesto que tuvo con la comuna de Placilla, que es una de las más afectadas de la Región de O’Higgins tras el temporal que golpeó a la zona centro-sur del país.

Así, el bicampeón de América usó su tiempo de descanso para visitar la comuna ubicada en la provincia de Colchagua y poder conocer la realidad de los afectados por el fuerte sistema frontal.

“Visitó el albergue ubicado en la Ucam donde compartió con los adultos mayores albergados. Además, comprometió su ayuda si fuese necesario”, contó el alcalde Marcelo González en conversación con Emol.

Tras eso, el edil detalla que Claudio Bravo “donó una camiseta autografiada para que sea sorteada y así reunir fondos para los damnificados. La mandamos a enmarcar para hacer una actividad a beneficio”.

Según detalló la autoridad, la Fundación de Claudio Bravo tomó contacto para poder visitar la comuna que está en un 35% afectada por las lluvias. “De ellos, muchos sectores rurales que sufrieron con la subida del río Tinguiririca”, añadió.

Ahora, Bravo alista sus maletas para volver a España y pensar en la pretemporada del Betis de cara a la nueva campaña que se avecina este 2023 y 2024, pero de seguro también estará esperando a septiembre, donde sabrá si vuelve o no a la Roja para las clasificatorias tras quedarse fuera de la fecha FIFA de junio.