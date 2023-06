Arturo Vidal arribó a Chile. El King aterrizó en suelo nacional este lunes 12 de junio para sumarse a la selección chilena y ver acción en los dos partidos que quedan de esta fecha FIFA de junio. Y, como era de esperarse, le preguntaron por Claudio Bravo.

El mediocampista chileno no hizo más que bajarse del avión que lo trajo al país desde Brasil junto a Erick Pulgar y se encontró con los periodistas, quienes le consultaron por la polémica ausencia del portero criollo en la Roja por no querer interrumpir sus vacaciones. Y tiene una opinión como la de Gary Medel.

Arturo Vidal: “Cada uno elige, pero la selección siempre es lo primero”

De entrada, el histórico volante de la generación dorada del Equipo de Todos dispara que “siempre he dicho que no hablo de quienes no están y toman las decisiones que creen”.

Tras eso, Arturo Vidal dispara que “yo estoy agradeciddo de estar, porque me llamaron, pero cada jugador elige lo que quiere. La selección siempre es lo primero y agradezco a los que están“.

A Vidal también le consultaron por el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, ante el Uruguay de Marcelo Bielsa. “Va a ser duro Uruguay, una selección muy fuerte, para ser un país chico lleva jugadores a Europa y más con Bielsa, que sabemos como trabaja”, lanzó.

Para cerrar, apunta que “Chile va a llegar muy bien, se ha visto que el equipo ha mejorado mucho y seguiremos así, ya sabemos lo que quiere el DT y los jóvenes están entrando con fuerza”.

“¿Si soy referente? ¿Qué crees tú? Con 17 años jugando, 16 en Europa… no sé si seré referente”, concluyó Vidal.

Tras vencer 3-0 a Cuba, Chile ahora se mentaliza para sus próximos desafíos. La Roja se mide con República Dominicana este viernes 16 de junio desde las 20:30 horas y el martes 20 chocará con Bolivia desde las 20:00 horas.