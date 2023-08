Las fuertes lluvias concentradas en la Región del Maule tienen al plantel de Curicó Unido pasándolo pésimo. Son varios los jugadores que se han visto afectados por las precipitaciones de las últimas horas, siendo el defensor Matías Ormazábal uno de los que peor lo ha pasado.

En conversación con ADN Radio, el jugador relató lo que ha vivido en estas últimas horas luego que la crecida del estero Guaiquillo provocara la inundación de su casa, ubicada en Parque Zapallar.

“No pensamos que iba a ser tanto. Creímos que si se volvía a rebalsar, sería poco, pero el agua fue mucha e inundó bastantes casas que están lejos del río (…) No estaba preparado, de un momento a otro apareció el agua fuera de uno. Llegó a socorrernos Cristian Zavala. Lo material se recupera”, afirmó.

En ese sentido, Ormazábal declaró que “me estoy quedando donde Felipe Fritz, me acogió. Los profes me dijeron que me tomara el tiempo necesario para ver el tema de mi casa. Tendré que rescatar las cosas que se puedan salvar. Acá no es habitable ni algo recuperable en poco tiempo”.

“Los postes de la calle principal están todos caídos, otra casa tiene basura hasta cerca de tres metros. Está difícil volver. No quiero estar acá, por todo lo que pasó”, agregó.

Para finalizar, el defensor tuvo duras palabras contra las constructoras de la zona, declarando que “compré la casa hace como tres o cuatro meses. No habíamos tenido ningún problema, pero después de esto, pésimo. No he visto a nadie de la constructora, sólo estaban preocupados de vender más casas no más”.

“Las condiciones no eran para construir. Su preocupación nunca fue prevenir lo que podía pasar. Primera vez que se inundaron casa fue porque eran casas nuevas que no tenían contención y ahora tampoco armaron nada, ya quisieron hacerlo cuando el río estaba arriba”, concluyó.

¿Cuántos partidos del Campeonato Nacional se suspendieron por las lluvias?

De momento son tres los partidos suspendidos por las fuertes lluvias en la zona centro y centro sur del país: Huachipato vs Palestino, Curicó Unido vs O’Higgins y Magallanes vs Colo Colo.

¿En qué puesto marcha Curicó Unido en el Campeonato Nacional 2023?

Los curicanos de momento están en el lugar 14° con 21 puntos, sólo dos unidades arriba de los puestos de descenso, lugar que por ahora ocupan Magallanes (19 unidades) y Copiapó (18 puntos).