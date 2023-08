El sistema frontal todavía se mantiene en la zona centro sur del país, causando diversos estragos y poniendo en riesgo la vida de las personas y de los animales. Es por esto que eso que muchos chilenos y chilenas se preguntan, hasta cuándo seguirá lloviendo en Chile.

¿En qué regiones de Chile seguirá lloviendo estos días?

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, este miércoles 23 de agosto terminan las precipitaciones en casi todas las regiones del país.

Las únicas ciudades donde podría llover mañana jueves son: Puerto Montt, Valdivia, Temuco, Chillán y Concepción.

Balance del sistema frontal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance, actualizado al miércoles 23 de agosto:

Damnificados ascienden a 24.922

Las personas aisladas alcanzan las 42.280

Los evacuados llegan a los 32.728

Albergados llegan a los 1.228

21.519 casas destruidas

casas destruidas 4 personas fallecidas

En conversación con Emol, el director de Senapred, Álvaro Hormazábal, señaló que es difícil hacer una comparación entre la magnitud de la emergencia de estos días y la anterior, puesto que todavía está en desarrollo. “Hay lugares donde todavía no hemos llegado, lugares donde aún no sabemos qué pasa , que están incomunicados”, manifestó.

“En Maule la situación es realmente impresionante y eso se mantiene, porque si bien no está precipitando mucho ahora, las cuencas se siguen llenando de agua y vemos que esos niveles siguen en aumento. Ni siquiera podemos decirles a las personas que el peligro pasó, todavía estamos enfrentando la emergencia“, manifestó Hormazábal.

La autoridad, además, afirmó que “ se aprendió y se aprendió harto . Con la gente que hemos hablado, académicos y especialistas han destacado que se preparó una buena respuesta y se hicieron trabajos provisorios que ayudaron a mitigar; porque hay un supuesto difícil, tú no puedes cuantificar el supuesto de ‘qué hubiese pasado’ si no evacuábamos o no hubiésemos hecho una obra“.