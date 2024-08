Desde el 5 de junio pasado abrió sus puertas el Centro de Diálisis Municipal “Dr. Sergio España Flores”, que es el primero financiado 100% con dineros públicos generados por la Municipalidad de Buin.

El servicio se sumó a la red pública de salud para brindar una alternativa a los más de 20 mil chilenos que requieren diálisis debido a una enfermedad crónica renal, que lamentablemente es una patología en crecimiento en Chile.

Sólo para tener en consideración, en la Región de Valparaíso de los 2.367 cupos existentes 2.332 están ocupados, lo que para las autoridades de Anadi (asociación gremial que reúne a los principales centros de diálisis privados en Chile) es una situación que bordea el colapso y pronto los médicos deberán decidir entre quienes reciben el tratamiento y quienes no, arriesgando sus vidas.

Mayor calidad de vida

Por eso la inauguración del primer centro de diálisis público, impulsado por la Municipalidad de Buin, fue una tan buena noticia, ya que se convirtió en otra alternativa para descongestionar el estresado sistema de salud.

El Centro de Diálisis es celebrado por la comunidad en Buin

Tal es el caso del taxista Raúl Morales, uno de los pacientes a los que les cambió la vida.

“Antes me tocaba en Providencia y me tenía que levantar a las 3 y media de la mañana para llegar a las 6 a la clínica”, relató el hombre de 65 años que sufrió un cáncer al riñón y necesita dialisarse tres veces a la semana.

“Pero ahora me cambió la vida, me queda más cerca y acá es otra cosa, porque es todo nuevo y no pago absolutamente nada”, agregó Raúl Morales, quien como paciente Fonasa se atiende a costo cero.

Para los afiliados al Fondo Nacional de Salud, la diálisis es un tratamiento GES que no les significa a los pacientes poner ni un peso de sus bolsillos y es, justamente, lo que brinda el Cesfam “Dr. Sergio España Flores” de Buin, que por ahora está a la espera de recibir más personas que sean derivadas desde hospitales públicos.