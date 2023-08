Colo Colo vs Magallanes suspendido: ANFP aplaza tres duelos de la fecha 22 por lluvia

Colo Colo y Magallanes no se enfrentarán este fin de semana. La fuerte lluvia que azota al país afecta en muchos sentidos, y también en el fútbol. Esto porque tres partidos de la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023 fueron suspendidos.

El Cacique debía visitar a la Academia en el Estadio El Teniente de Rancagua, cuya región está muy golpeada e incluso se encuentra bajo estado de catástrofe, este domingo 27 de agosto, pero finalmente este y otros dos choques no se jugarán.

Colo Colo vs Magallanes y otros dos suspendidos

A pesar que desde la ANFP todavía no han emitido un comunicado oficial al respecto, en la programación oficial del campeonato aparecen tres compromisos de la vigésimo segunda jornada como “partido en reprogramación”.

No se ha especificado si la suspensión es por el frente climático, pero justo los tres compromisos son los que se jugarán en Rancagua, Curicó y Talcahuano, zonas que han quedado muy golpeadas.

Así, Huachipato vs Palestino, Curicó Unido vs O’Higgins y Magallanes vs Colo Colo ahora tienen estatus de “en reprogramación” en el sitio oficial del Campeonato Nacional.

De esta manera, ahora solo resta esperar a que desde la ANFP hagan oficial esta información, además de aguardar por conocer las fechas en las que se podrían disputar estos encuentros pendientes.

El Eterno Campeón ya tiene un duelo pendiente, ya que el 14 de septiembre jugará la fecha 16 ante Copiapó, y ahora se le suma otro más.

¿Qué partidos de la fecha 22 aplazó la ANFP?

El duelo de la Academia ante los albos, el de Curicó Unido vs O’Higgins y el de Huachipato vs Palestino fueron los choques que suspendió la ANFP en la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023 por el mal clima.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Tras la suspensión del duelo con Magallanes en la fecha 22, el Cacique volverá a la acción en el Superclásico. El sábado 2 de septiembre, desde las 15:00 horas, visitará a la U en Santa Laura.