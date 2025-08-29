Pese que el fútbol chileno sigue maravillado con todas las comodidades del Claro Arena, la nueva casa de Universidad Católica está en el centro de la polémica luego de una delicada denuncia en su contra tras la visita del equipo femenino de Colo Colo al recinto.

En el duelo válido por la fecha 22 de la fase regular de la Liga Femenina 2025 el equipo femenino de la UC recibió al Cacique el pasado domingo 24 de agosto, cayendo por 1-0 en su segundo partido en el Claro Arena.

Hasta ahí todo bien y nada fuera de lo normal, salvo lo desagradable que fue la experiencia para las colocolinas luego de sumar tres puntos que las deja como absolutas punteras del torneo femenino.

Las pellejerías que el Cacique Femenino en el Claro Arena

De acuerdo a información entregada por el periodista Nicolás Briones en su cuenta de Twitter, el plantel femenino del Cacique no pudo ducharse en el nuevo recinto porque los camarines no contaban con agua caliente.

Pero ojo, que eso no fue todo, ya que también se reveló que la utilería del club se debió armar hace casi en la oscuridad total al no haber luz en la zona de los camarines que utilizaron las albas.

Pese al triunfo, el plantel del Colo Colo Femenino no tuvo la mejor de las visitas al Claro Arena. | Foto: Colo Colo.

A pesar de estos infortunios el equipo de Tatiele Silveira se pudo quedar con la victoria gracias a un solitario gol de Mary Valencia en los descuentos, logrando con esto que Colo Colo sea el primer equipo que pudo vencer a la UC en el Claro Arena.

Las albas son las absolutas punteras en lo que va del torneo femenino, ganando cada uno de sus 23 compromisos con 118 goles anotados y apenas cinco recibidos. Los 69 puntos que llevan son una muestra de una campaña histórica de la mano de la brasileña Silveira.

¿Cuándo vuelve a jugar el Colo Colo Femenino?

El próximo partido de las albas será este sábado 30 de agosto a partir de las 15:00 horas ante Unión Española en la cancha 2 del Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 24 de la fase regular de la Liga Femenina 2025.

