Universidad Católica de a poco se va acostumbrando a su nueva casa, el Claro Arena, luego de tener su esperado regreso a San Carlos de Apoquindo el sábado pasado en el triunfo por 2-0 ante Unión Española.

Ahora los cruzados deben preparar lo que será su próximo partido en el recinto ante Cobresal, encuentro que deben ganar para seguir bien afianzados en los puestos de copas internacionales y para comenzar a entusiasmarse con el Chile 3 de la Libertadores 2026.

Para este duelo recibiendo a los mineros se dará un hito importante para la nueva fortaleza cruzada, ya que será el primer compromiso en que la UC recibirá hinchada visitante en una de sus tribunas en el Claro Arena.

El Claro Arena se prepara para recibir su primera visita

Cabe recordar que ante Unión Española la dirigencia de la franja tenía planificado vender tickets para los hinchas hispanos. Sin embargo, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decidió no autorizar esto, cosa que cambió para esta próxima brega.

Universidad Católica jugará ante Cobresal su segundo partido en el Claro Arena. | Foto: Photosport.

Así las cosas, Católica nuevamente jugará con un aforo completo con 20 mil tickets a la venta, siendo de estos 500 entradas destinadas para la hinchada de Cobresal que quiera llegar a precordillera a ver el encuentro.

El precio de las entradas para la parcialidad minera será de 15 mil pesos y estos será ubicados en el codo que está entre el sector de Prieto y Livingstone. Estas localidades están al a venta en el www.puntoticket.cl.

¿Cuándo juega Universidad Católica vs Cobresal?

Cruzados y mineros se verán las caras este sábado 30 de agosto desde las 17:30 horas en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.