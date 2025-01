Si hay que hablar de ídolos de Colo Colo en el año de su centenario, hay varios nombres que se viene a la cabeza. Uno de ellos es el de Marcelo Barticciotto, quizás el extranjero más recordado y querido en su paso por el Cacique.

El ex delantero llegó al Eterno Campeón y lo llevó a ganar su título más importante: la Copa Libertadores de 1991. Además de eso, el Barti fue parte del equipo que salió campeón en la quiebra e incluso levantó un trofeo como técnico, lo que lo tiene en un sitio privilegiado para los hinchas.

Pero más allá de ser parte de la historia grande del Cacique, en las últimas horas se conoció una situación lamentable. Y es que el 7 del pueblo reveló que desde Blanco y Negro simplemente no lo han llamado para ninguna de las actividades de los 100 años.

Marcelo Barticciotto acusa a Colo Colo de no invitarlo al centenario

Colo Colo celebra este 2025 su centenario y espera armar una fiesta desde Arica a Magallanes. Además del calendario del primer equipo, son varias las actividades que prepara el Cacique para sus 100 años, aunque en ninguna de ellas está considerado Marcelo Barticciotto.

Marcelo Barticciotto aseguró que no sabe por qué Colo Colo no lo llamó para ninguna actividad del centenario. Foto: Archivo.

Así por lo menos lo reveló el propio 7 del pueblo, quien en conversación con Minuto 90 acusó al club de una feroz desconocida. “No (me llamaron). Tampoco me enoja. Tienen todo el derecho a hacerlo y hay muchos futbolistas para que puedan invitar“, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

De hecho, Marcelo Barticciotto enfatizó en que no tiene idea de la razón que hay detrás. “Quizás se les fue. No peleo, a mí me gusta decir las cosas de frente, que me las digan de frente también, pero yo soy de la idea de no discutir, tampoco enojarme, no tengo rencor. Tampoco soy Mahatma Gandhi. Pero, no sé, bueno, alguna razón habrá”.

En esa misma línea, el ídolo albo pidió a los responsables a explicarle por qué no lo han considerado a pesar de su tremendo vínculo con Colo Colo. “No creo que haya habido algún problema, pero bueno, si lo hay, espero que me lo digan en algún momento“.

ver también ¿Cuándo? Colo Colo cita a reunión para definir el fichaje de Víctor Felipe Méndez

Eso sí, Marcelo Barticciotto dejó entrever quiénes son los que están detrás de todo esto. “En el camarín hay una gráfica con muchos futbolistas que pasaron por la historia ¿no? Y yo no estoy. Blanco y Negro no me puso“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, aprovechó de destacar que Carlos Caszely haya sido elegido como el embajador del centenario. “Estoy totalmente de acuerdo (…) después de David Arellano, viene Carlos. A veces se les va el tema de preparar un lugar para los campeones de América. ¡Y ojo! Yo me siento dentro de todo privilegiado en ese sentido, porque dentro de todo me han tratado relativamente bien. Hay campeones de América que están olvidados. Quizás este sea el año de acercarlos, ¿no?”, sentenció.

Quedará esperar ahora para saber cuál es la versión de Colo Colo en toda esta polémica con Marcelo Barticciotto. Lo único cierto es que uno de los jugadores más emblemáticos de su historia no puede quedar al margen de los 100 años del equipo al que le juró amor eterno y lo llevó a la gloria continental.

Encuesta¿Debe estar Marcelo Barticciotto en las actividades de Colo Colo en el centenario? ¿Debe estar Marcelo Barticciotto en las actividades de Colo Colo en el centenario? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo es el centenario de Colo Colo?

Colo Colo está a nada de celebrar su centenario en este 2025. Será el día 19 de abril cuando el Cacique cumpla los 100 años, en lo que promete ser una fiesta a lo largo de todo el país.

ver también Tras el TAS: destapan la plata que recibe Colo Colo de Fortaleza por Juan Martín Lucero

¿Cuándo juega Colo Colo?

Por ahora, Colo Colo sigue trabajando con todo antes del inicio de la temporada 2025. El Cacique jugará su último amistoso este sábado 18 de enero cuando, desde las 19:00 horas, reciba a Racing en el Estadio Monumental.