La inesperada y polémica salida de Maximiliano Falcón cambió las prioridades de Colo Colo en el mercado de fichajes. Los albos querían cerrar la ventana veraniega con las incorporaciones de un volante y un extremo, pero ahora analizan la posible llegada de otro defensa central.

“El jugador que llegue para reemplazarlo, tendrá que demostrar su jerarquía de a poco y entre todos lo vamos a ayudar“, manifestó Jorge Almirón, DT de los albos, luego de que se concretara la partida del Peluca al Inter Miami.

Entre las posibilidades, y pese a su corta edad, uno de los nombres que se menciona es el de Iván Román. La joven promesa de la Roja Sub 20 y de Palestino, que el año pasado anotó goles en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, es una figura de interés en el Monumental.

¿Pero qué dicen los árabes? Para asegurarse, a fines de 2024 renovaron su contrato. Ahora, el periodista Francisco Sagredo contó que “Palestino no va a soltar a Román salvo que llegue alguien y ponga los millones de dólares en que está tasado su pase“. Este, aseguró, estaría en tres millones de dólares.

“Me dicen que Palestino no lo suelta por menos de tres millones de dólares y que al jugador no le conviene ir a Colo Colo, porque no va a jugar ni va a tener vitrina. Yo le digo que sí le conviene, pero me plantean que Almirón es de jugadores grandes”, agregó Francisco Sagredo.

En Colo Colo, Jorge Almirón confirmó que, tras la salida de Maximiliano Falcón, “la prioridad cambió, porque no estaba estipulado. Si esto pasaba antes, yo tenía la posibilidad de elegir. Tenía algunos jugadores en carpeta, que hoy ya no están. Así que bueno, paciencia ahora y tratar de buscar la mejor opción“.