La opción de que Iván Román llegue a Colo Colo empieza a ser concreta, pues el Cacique tomó contacto con el jugador para ver la opción de poder contratarlo como el reemplazante de Maximiliano Falcón.

En Radio Pauta discutieron el asunto, pues en Palestino, dueño del pase del jugador, no se dan por enterados del interés del Popular por contratarlo. “Ellos quieren esperar el Sudamericano, no saben nada”, señalaron por el torneo Sub 20.

Fernando Tapia fue quien dio más luces. “Lo llamaron y se reunieron con Román. Puede ser que alguien de la dirigencia”, sostuvo por el asunto de la posible transferencia.

La molestia de Peric con Colo Colo

Nicolás Peric se molestó por el proceder, pues asegura que si Colo Colo quiere contratar a Iván Román, debió haber contactado al club dueño de su pase o al representante para que llevara una oferta.

Iván Román está en la carpeta de Colo Colo

“Si vale tres millones y medio de dólares, no puedes hablar primero con el cabro chico porque le metes cosas en la cabeza”, manifestó en el programa Pauta de Juego.

Luego indica cuál puede ser la movida de Aníbal Mosa. “Mosa te dice ‘ok, si vale eso, yo en un año te lo vendo en cinco‘. ¿Qué piensas? Que lo quieren potenciar ahí. Si lo potencias, es un gran negocio”, sostuvo.

Finalizó señalando que “Román es el jugador más caro del fútbol chileno. Le compras el 50% y te pasan jugadores desde Colo Colo, es un posibilidad”.