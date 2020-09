¿Qué pasó con Nano Calderón? Los momentos claves en el caso del hijo de Raquel Argandoña

El caso de Nano Calderón se ha cultivado durante más de un mes como el principal foco de atención mediática en materia policial y era de esperarse: no es menor que el hijo de una mujer que siempre ha sido caracterizada como "rostro fuerte de la televisión" cayera en desgracia, sobre todo por un episodio por el que hoy se mantiene en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1.

Lo que en un principio pareció simplemente un arranque de ira, posteriormente escaló con la presentación de acciones legales no sólo de parte de la víctima, Hernán Calderón Salinas, sino que también en su contra.

Todo para posteriormente algunas de esas mociones se retractaran y otras recalificaran los delitos por los que se imputó al retoño de Raquel Argandoña.

¿Cómo se han dado las cosas hasta ahora? ¿Quiénes son los involucrados en el caso? ¿Qué imágenes han marcado el procedimiento judicial? ¿Cuáles han sido los principales giros en esta historia? A continuación hacemos un repaso de todos los sucesos acontecidos en torno a Nano Calderón...

Nano Calderón, el hijo de Raquel Argandoña.

Nano Calderón atacó a su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas, con un cuchillo el martes 11 de agosto, tras supuestamente sostener una discusión por razones que en ese entonces aún permanecían bajo investigación.

En RedGol puedes revisar más detalles sobre las mútiples polémicas que ha protagonizado el hijo menor de Raquel Argandoña, a pesar de que es sabido que reniega de la atención mediática que atrae su familia.

En este caso, la situación se prestó para un fuego abierto en Twitter, con bromas, burlas y memes en torno a la figura del joven de 23 años. Entre medio de las publicaciones incluso revivieron la canción que Felipe Avello le dedicó al integrante menor del clan Argandoña.

La tarde de miércoles 12 de agosto, Carabineros allanó el domicilio de Nano Calderón, momento en el que encontraron armas, municiones y drogas en el lugar. El asunto comenzaba a complicarse.

Nano Calderón junto a su padre, cuando aún no se quebraba la relación.

En tanto, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que supuestamente una serie de mensajes de connotación sexual que el padre de Nano Calderón le envió a su actual polola, habría desatado el violento incidente.

La jornada del jueves 13 de agosto, Julio César Rodríguez reveló en medio de "Contigo en la Mañana" que, en la controversial situación, Nano le cortó dos tendones de la mano derecha a su padre y lo dejó con más de 50 puntos en su extremidad superior izquierda. Además, en la versión de ese momento, el animador se refirió a que en medio de la discusión se disparó un balazo.

Tras ello, Kel Calderón rompió el silencio ante el episodio y fue tajante sobre la visión que tiene de su joven hermano: "Es un delincuente".

La dura postura de Kel frente a la situación de su hermano Nano Calderón.

Mientras Nano Calderón se mantenía como uno de los temas más comentados en las redes sociales, convirtiéndose hasta en un meme de "Mea Culpa", también se reveló el relato de la agresión contra su padre que quedó en la constancia de Carabineros.

El domingo 16 de agosto, Hernán Calderón padre presentó la acción legal contra su hijo en tribunales, por los delitos de parricidio frustrado, amenazas, daños y otros, donde consta su propio relato descriptivo y específico sobre lo que experimentó como víctima en el suceso.

En el documento se detallaba que el victimario, tras el ataque se tomó una selfie, y de acuerdo con el abogado posó con "su trofeo, mi sangre en sus brazos".

La misma acción legal detalló otros dos episodios de agresiones deesconocidos hasta el momento, en que Nano concurrió al domicilio de su padre y que tuvieron lugar en la previa a lo ocurrido el 11 de agosto.

Fue en una de esas instancias que le puso una pistola en el pecho tras pillarlo desprevenido en la ducha y ejecutó el disparo descrito por Julio César Rodríguez la semana anterior, y cuya bala fue utilizada como evidencia por la defensa del abogado.

Nano Calderón posando junto a su madre, Raquel Argandoña.

Doce horas después del ingreso del recurso judicial de Calderón padre, apareció una segunda querella dentro del caso, en la que Rebeca Naranjo, la polola de Nano, acusa a su suegro de un supuesto abuso sexual reiterado.

Durante la tarde del mismo lunes 17 de agosto y luego de pasar seis días prófugo, Nano Calderón reapareció en la clínica siquiátrica El Cedro, en la comuna de La Reina, situación en la que aparentemente fue apoyado por su madre Raquel Argandoña.

Poco después de que se revelara la ubicación del joven, su hermana Kel volvió a arremeter y prácticamente arrasó por segunda vez con su hermano al asegurar que era un "parricida resguardado en un Spa" y que corrió a "esconderse en la falda de su mamá".

El martes 18 de agosto, una semana después del ataque, se dieron a conocer los videos en que Nano Calderón se toma una selfie mostrando la sangre de su padre en sus brazos y en su polera, para después enviar la captura a través de una aplicación de mensajería móvil. El registro corresponde al ascensor del edificio donde vive la víctima.

A primera hora del mismo día, Carabineros concurrió hasta El Cedro para arrestar al hijo de Raquel Argandoña y así trasladarlo hasta el Centro de Justicia para cumplir con su formalización.

Nano fue esposado y escoltado por efectivos policiales desde el centro de salud mental hasta el edificio ubicado en calle Pedro Montt, en una imagen que no sólo se mostró por televisión en vivo, sino que también alcanzó una alta viralización en redes sociales.

Carabineros saca de El Cedro a Nano Calderón. Foto: UNO

Al mediodía del martes, Nano Calderón finalmente fue formalizado por los delitos de "amenazas en contexto de violencia intrafamiliar", "daños en el contexto de violencia intrafamiliar" y "parricidio frustrado".

La jueza Andrea Díaz determinó la prisión preventiva para el hijo de Raquel Argandoña, cautelar que, en sus primeros días, cumplió con las "comodidades" del centro de salud mental El Cedro, bajo custodia de Gendarmería, en un detalle que traería más de una polémica.

En medio de la audiencia se dio a conocer un perfil psiquiátrico de Nano que lo describe como un individuo de "personalidad frágil" e "ideación suicida", además del testimonio de Kel Calderón en el que describe la negativa percepción que tiene de su familiar, por su "vida 'Rápido y Furioso'" y "personalidad de gángster".

El momento en que Nano Calderón se toma una selfie con la sangre de su padre en sus brazos y polera.

El remate de la dramática historia lo puso Raquel Argandoña con una entrevista exclusiva que le concedió a "Bienvenidos", matinal en el que trabaja como panelista, y en la que terminó explotando en llanto reconociendo que "somos una familia de mierda, necesitamos tratamiento".

En su conversación con Amaro Gómez-Pablos, que fue emitida el miércoles 19 de agosto, "La Quintrala" televisiva se armó de fuerzas para sostener que "Hernán hijo nunca quiso matar a su padre, sólo quiso lesionarlo por los mensajes y las tocaciones que Hernán le hacía a su polola".

Horas más tarde, Bío Bío reveló una foto de Nano Calderón esposado y con grilletes en su primer día de prisión preventiva, tomada en la clínica El Cedro.

Entonces, "Bienvenidos" cosechó la ira en las redes sociales gracias a la entrevista a Argandoña y luego se detonó una seguidilla de memes en torno a toda la situación que no dejaron de emanar en las mismas plataformas.

Además, la misma noche, la doctora María Luisa Cordero prácticamente destruyó el informe psiquiátrico sobre Calderón Jr. que expuso la defensa en la audiencia de formalización.

El jueves 20 de agosto y, a pesar de todas las críticas que recibieron la jornada anterior, "Bienvenidos" sorprendió con una entrevista a Rebeca Naranjo, polola de Nano y quien se querelló por abusos sexuales reiterados en contra de su suegro.

Sobre Calderón padre, la joven recalcó que "tenía miedo que me fuera a violar".



Rebeca Naranjo conversó con Polo Ramírez, en una entrevista para "Bienvenidos".

El mismo jueves y tras citar a un punto de prensa afuera de El Cedro, Raquel Argandoña nuevamente rompió en llanto para acusar "malos tratos" de Gendarmería a su hijo, razón por la que interpuso un recurso de amparo en contra de la institución.

Tras experimentar en vivo lo sucedido con la madre del imputado, desde el panel de "Hola Chile", el periodista José Antonio Neme reaccionó tajante recalcando que "no es una víctima" y que "lo que no podemos pretender es que las cámaras de televisión vean a través de los ojos de Raquel Argandoña".

Ese episodio también detonó los debates en las redes sociales y en Twitter explotaron las teorías conspirativas en torno a Nano Calderón, metiendo al saco a Felipe Camiroaga, una ex periodista de SQP, la Dra. Cordero, el fiscal del caso y hasta un suceso que habría ocurrido en Aruba.

La imagen de Nano Calderón publicada por radio Bío Bío la tarde de este miércoles.

Preocupados por su imagen, en tanto, funcionarios de Gendarmería salieron a responder las acusaciones de Raquel Argandoña, algo que se habría registrado tras un forcejeo con uno de los defensores del joven en prisión preventiva.

El viernes 21 de agosto, representantes del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) concurrieron hasta El Cedro para verificar el estado en que se encontraba Nano, pero la clínica les impidió el acceso y sólo les informó que "estaba en buenas condiciones".

Al cierre de la misma jornada, Cecilia Gutiérrez, autora de la biografía de Felipe Camiroaga, hizo un live en Instagram especialmente para referirse a la vinculación de Nano Calderón con el incendio que consumió la casa de Felipe Camiroaga en 2011. En ese momento, la periodista zanjó el asunto: "No fue Nano Calderón".

Ya en el sábado 22 de agosto, Raquel Argandoña dio una nueva entrevista sobre el caso, esta vez a La Tercera, en esa oportunidad comentó cómo se enteró del ataque de su hijo a su padre y aseguró que "Mi hijo está pagando por ser hijo de Raquel Argandoña".

Kel Calderón junto a su hermano Nano Calderón, en una sesión de fotos para una revista de papel couché.

Tras esas declaraciones, Kel Calderón aseguró que su hermano Nano también amenazó de muerte a su madre en un episodio previo al apuñalamiento de su padre, revelación apareció en la declaración voluntaria que la influencer entregó a la Fiscalía para apoyar a Calderón Salinas.

¿A qué se refería? ¿Qué hizo enojar tanto a Nano como para enviarle por medio de Kel un mensaje a su madre que indicaba "dile a la mara** cul** que tiene seis horas para bajar el video o la mato"? Este fue el video que provocó tal reacción.

Entonces, los funcionarios de Gendarmería arremetieron nuevamente para cuestionar los cambios de protocolos especialmente para Nano Calderón, planteando que "tenemos al imputado en una casa de vidrio", para luego rematar en otra intervención que está viviendo "la misma realidad de un interno en Punta Peuco".

La doctora Cordero, que se ha vuelto toda una actriz relevante a la hora de analizar los sucesos, examinó el comportamiento que ha mostrado la madre de Nano Calderón ante el procesamiento de su hijo e indicó que "Raquel Argandoña no se baja de su pedestal egocéntrico".

Entonces llegó la primera gran derrota para la defensa de Nano Calderón. La Corte de Apelaciones reconoció que a Nano Calderón como un "peligro para la sociedad" y resolvió que ingrese a un recinto administrado por Gendarmería de Chile, para cumplir con su prisión preventiva durante el plazo en que se extienda la investigación.

La decisión se dio a conocer después de que el tribunal de alzada prácticamente barrió con el informe psicológico que habría presentado el abogado defensor Mario Vargas.

Gendarmería no tardó en llegar con un vehículo hasta El Cedro para trasladar a Nano hasta el ASA de la cárcel Santiago 1. Por su lado, Raquel Argandoña tuvo una caótica salida de desde la clínica psiquiátrica, dejando a su paso exclamaciones como "¡Me puede atropellar la vieja!".

En tanto, entre los comentarios de las publicaciones de Kel Calderón no faltó el que apareció a criticarla ante el panorama judicial de sus parientes: "¿no será mejor cerrar todo?", le espetaron.

Pero la influencer no está para jugarretas y lanzó de vuelta: "porque cerraría todo? Si no le he hecho mal a nadie? De que tendría que esconderme?".

Nano Calderón ingresando a la cárcel Santiago 1.

Desde el 28 de agosto Nano Calderón se encuentra en la cárcel Santiago 1 para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva. Lo acogió el Área de Salud Ambulatoria (ASA) del penal por la respectiva cuarentena debido a la Covid-19, cambiando las bondades de la clínica psiquiátrica por un box de seis metros cuadrados.

Mientras se dabe el traslado surgió la interrogante: ¿Mintió Raquel Argandoña? Esto a propósito de que la madre del imputado aseguró en la conversación con "Bienvenidos" que no sabía cómo llegó su hijo hasta el centro de salud en la comuna de La Reina. Sin embargo, el defensor contó una historia diferente.

En medio de tal cuestionamiento, Argandoña volvió a "Bienvenidos" y entregó sus primeras palabras en pantalla desde el apuñalamiento de su ex pareja, agradeciendo el apoyo y recalcando que "yo necesito trabajar".

Mismo episodio por el que después Adriana Barrientos lamentó el estado de "destrucción" en que se encuentra la figura de Canal 13, apreciación en la que añadió que "yo no tendría el corazón que tuvo la Kel Calderón" para dejar de lado a su madre y apoyar a su padre.

Parte de las heridas que Nano Calderón le dejó a su padre y que la Fiscalía presentó en la formalización.

Lejos de alejarse de las pantallas, Nano Calderón volvió a la pauta de matinales y noticiarios tras rechazar someterse a exámenes psicológicos en el Servicio Médico Legal. Detalle al que se sumó el hecho de que los reos de Santiago 1 intentaron ofrecerle "protección" al imputado y que la defensa ahora estaba buscando su traslado a "recintos tranquilos" de Gendarmería en Putaendo.

La doctora Cordero volvió a aparecer en escena para exponer la amenaza que Kel Calderón le hizo a su padre por el caso de Nano. "La Raquel hija es tan fría como su papá, como su mamá y como Hernán (hijo)", destacó además la psiquiatra.

El 8 de septiembre se produjo el primer gran giro en la historia: la polola de Nano Calderón se retractó en querella de abuso sexual contra su suegro, a lo que se sumó la revelación de una supuesta extorsión al padre de Nano Calderón con esa demanda ahora desestimada.

https://media.biobiochile.cl/wp-content/uploads/2020/09/audio-uno-1.mp3

Sin embargo, en los mismos audios filtrados que expusieron la extorsión, Hernán Calderón Salinas dejaba claro que nunca le preocupó la querella de abuso sexual.

"A mí no me hace ningún daño, me da lo mismo, no van a poder probar nada. Un supuesto agarrón de un cachete del traste y una pechuga", se escuchaba decir a Hernán padre.

Ese mismo martes, las redes sociales viralizaron el antecedente del día en que Kel Calderón le advirtió a Raquel Argandoña en TV que estaba malcriando a Nano. Mismo archivo que luego convirtió a Argandoña en blanco de todo tipo de críticas por la situación que enfrenta su familia.

Para el 9 de septiembre, un nuevo giro se dio en el caso después de que su padre decidió rectificar la querella que interpuso contra su hijo y modificar el delito de la causa, eliminando el parricidio frustrado. Con lo que la audiencia de revisión de medidas cautelares fijada para ese día fue postergada para el lunes 14 del mismo mes.

Tal movimiento hizo que Julio César Rodríguez se cuestionara, desde "Contigo en la Mañana", la cobertura del caso por el uso de la querella de abuso sexual como una forma de presión contra Calderón padre. "¿Somos simples títeres y unos estúpidos?", lanzó el animador.

Mientras que Sergio Rojas, desde "Me Late", fijó su crítica en el rol de Canal 13 en todos los sucesos, por darle pantalla a Argandoña para exponer sus puntos: "¿Qué dice Polo Ramírez, que se prestó para esta payasada?".

Kel Calderón llegó con más bencina para terminar de incendiar la pradera y denunció presiones de su propia madre Raquel Argandoña y la defensa de Nano contra su padre, en una nueva declaración al Ministerio Público, tras la filtración de audios con la supuesta extorsión a Hernán Calderón Salinas.

La declaración Kel Calderón acusando presiones de su madre Raquel Argandoña a su padre Hernán Calderón Salinas, para defender a su hermano Nano.

En la misma deposición que Kel hizo a la Fiscalía Oriente miércoles 9 de septiembre y a las 10:00 horas expuso la única forma de ayudar a Nano: "No seguir tapando lo que hace".

Tras el nuevo escenario del caso, el 10 de septimbre "Bienvenidos" estableció su postura ante el caso del hermano de la influencer, con Amaro Gómez-Pablos asegurando que desde el programa a Argandoña siempre "la ha dejado en absoluta libertad de acción".

Dada la delicada situación del caso, ese mismo jueves, un muy enojado Hernán Calderón irrumpió personalmente en la pauta de "Hola Chile", a propósito de que durante el programa se insinuó una supuesta reunión entre el abogado y su ex esposa Raquel Argandoña.

Todo estuvo tranquilo hasta que se dio la audiencia de revisión de medidas cautelares y la reformalización este lunes 14 de septiembre. La defensa buscó que se desestimara el delito de parricidio frustrado, tras la modificación en la demanda de Calderón Salinas, y que se revocara la prisión preventiva a cambio de arresto domiciliario. No les fue bien.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó que el hijo de Raquel Argandoña deberá permanecer en prisión preventiva, tras rechazar la solicitud del abogado defensor Mario Vargas.

La magistrada Mariana Leyton Andaur entregó sólidos argumentos para mantener la cautelar, mientras se mantuvo el parricidio frustrado a pesar del cambio en la demanda de su padre, aunque se modificaron tres de los hechos investigados.