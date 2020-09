Kel Calderón tiene el "corazón roto" tras cambio en la postura de su padre frente a su hermano Nano

Kel Calderón reapareció en Twitter para publicar un críptico mensaje que se tradujo en apenas un emoticon, 24 horas después de que se concretó la audiencia de revisión de medidas cautelares y reformalización de su hermano Nano, instancia en la que su padre cambió el testimonio sobre el ataque del 11 de agosto, restándole gravedad al suceso.

Pasadas las 10:00 horas de este miércoles, la influencer se manifestó con un corazón roto en la red social que explotó en comentarios, retuiteos y me gustas.

Si bien no se trata de un mensaje explícito en relación al caso de su hermano, Twitter ha sido la principal vía que ha tenido la influencer para manifestarse en torno al proceso judicial.

En este espacio fue donde la hija de Raquel Argandoña arremetió por segunda vez contra Nano y prácticamente arrasó con su hermano al asegurar que era un "parricida resguardado en un Spa" y que corrió a "esconderse en la falda de su mamá". Previamente había manifestado en Instagram que el joven de 23 años era un "delincuente".

El tuit que publicó Kel Calderón la jornada de este miércoles.

Kel Calderón había apoyado hasta ahora a su padre en el caso que lo enfrentó a su hermano, tras el apuñalamiento, incluso entregando una declaración en la que acusó ante la Fiscalía denunció presiones de su propia madre Raquel Argandoña y la defensa de Nano contra Calderón Salinas.

Sin embargo, este lunes su padre le indicó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que "me asiste la absoluta y total convicción de que el imputado no vino a matarme" y que "yo no he sido presionado ni estoy actuando en situación de una condición de padre".