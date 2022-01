Hernán Calderón Salinas pasó 73 días internado en la Clínica Alemana y finalmente le dieron el alta esta semana. Obviamente, al papá de Kel Calderón aún le queda camino por recorrer ya que ahora enfrenta un proceso de recuperación importante, tras las secuelas que le dejó la Covid-19.

Esto a propósito de que "estuve muy sedado, es que me hicieron una traqueotomía para el ventilador mecánico, con el que estuve cinco días", contó Calderón Salinas a LUN.

"Me daban vueltas en la cama. Me tuvieron boca abajo muchos días (posición decúbito prono que permite mejorar la oxigenación), después me ponían de espalda y no funcionaba, no respiraba mejor", explicó.

Con un 98% posibilidades en contra ante el escenario de poder salir de la enfermedad, el tratamiento "resultó y fue inesperado. Después, cuando ya me había recuperado del Covid. Me dio una neumonía".

"Me tuvieron sedado en coma inducido; la superé. Luego de eso me dio una infección a la sangre, un virus intrahospitalario", confesó.

Hernán Calderón: ¿Qué secuelas le dejó la Covid-19?

"A nivel físico es impresionante lo que hace: la primera vez que me paré de la cama, como no sabía en qué estado estaba mi cuerpo, llegué y me paré como siempre, pero no tenía la fuerza, casi me caigo", fue lo primero que contó el abogado sobre su estado post contagio.

A eso se suma que "bajé 14 kilos 400 gramos y se nota en la debilidad, perdí mucha

masa muscular. Uno se levanta y tienen que avudarte. Imagínate que yo caminaba 15 mil pasos diarios todos los días".

"En cuanto al nivel cognitivo estoy bien, se me olvidan algunas cosas y no me acuerdo de nada de lo que pasó desde que me internaron; si no me las cuentan. ni me entero", puntualizó.

Hernán Calderón: ¿Cómo es su recuperación tras su contagio con Covid-19?

En cuanto a la recuperación, Hernán Calderón contó que "llevo 10 sesiones de kinesioterapia, las empecé en la clínica, son tres veces a la semana".

"También estoy viendo otras terapias, pero eso lo está viendo la Kel. Estoy con una dieta especial para recuperar masa muscular y ejercicios", concluyó.