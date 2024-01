Los People Choice Awards 2024 revelaron oficialmente su lista de nominados para la nueva edición, en donde destaca la reconocida comunicadora e influencer nacional Kel Calderón.

La también abogada es una de las influencers chilenas más populares en redes sociales, con casi dos millones de seguidores en Instagram y busca quedarse con la categoría ¨Influencer Latina del Año¨ en donde compite con Dani Valle, Luz Carreiro, Alondra García Miró, Laura Sánchez, Sujin Kim, Surthanu Hejeij y Tefi Russo.

Kel Calderón y su nominación a los People Choice Awards

En conversación con Red Carpet, la comunicadora entregó detalles de su carrera como creadora de contenido y cómo recibió la importante nominación.

Acerca del momento en que recibió la noticia, Kel comentó que aún continúa muy impactada por el reconocimiento. “Súper feliz. Estoy súper contenta, estoy un poco en shock y como con incredulidad, el síndrome del impostor. Pero estoy intentando controlar eso”.

Asimismo, señala que es una noticia que no esperaba recibir. “Soy fan de E! Entertainment hace mil años, como que siempre lo vi súper lejano (…) lo veía como algo que jamás imaginé, que alguien iba a estar pendiente de mi plataforma, mi contenido, era como surrealista”.

Al momento de conocer que estaba nominada, la comunicadora se encontraba trabajando con todo su equipo en Punta Cana. “Me dicen ‘eres la única chilena en esta categoría, como Influencer Latina del año’. Y yo, como entendiendo esto es en serio. Esto ya es un hecho”.

“Fue super bonito recibir en conjunto la noticia. Siento que no podría haber esperado un momento mejor para saberlo”.

Su carrera como influencer

A través de sus redes sociales, Kel comparte diferente contenido, en donde pública detalles de su trabajo y sus nuevos proyectos, además como su organización solidaria “redes en caja” de la cual es fundadora.

“A mí me pasa que amo mi rol como creador de contenido. Juego mucho con el humor, me encanta reírme de mí misma, me encanta comentar la moda, viajes, etc. Estudié Derecho, tengo a mi papá abogado, mi mamá fue alcaldesa, como que siempre estuve súper ligada al servicio social desde mi familia y mi sueño de chica era tener una fundación”.

“Cuando me di cuenta de que mi plataforma llegaba a tanta gente fue un “acá hay una oportunidad que te exige una responsabilidad, ver qué comunicas, a quién se lo comunicas y cómo lo comunicas”.

De igual forma, Kel también ha alzado la voz a través de sus plataformas en distintos temas de contingencia nacional. “También me pasa que me gusta mucho opinar de actualidad, opinar de contingencia por mi carrera, también como que me sale súper natural”.

Sobre las críticas que ha recibido por referirse a temas de contingencia nacional, Kel señala que “trato de ser súper respetuosa desde la vitrina donde lo hago y de la forma en que escribo. Las palabras generan realidades. Entonces creo que es súper importante el lenguaje que uno utiliza para opinar sobre temas que son sensibles.

“Trato de no ofender a nadie. Trato de siempre dar mi punto de vista desde haciendo hincapié que es mi punto de vista y respeto las opiniones de todos. Simplemente, creo que es importante que sepan dónde me paro yo respecto al tema”.

“En general las opiniones que sí me dejan como pensando son las que son hechas con respeto, como con ánimo de debatir, con ánimo de tener una conversación seria, pero cuando ya es como tirar mala onda por tirar mala onda, como que en general no lo quiero no más, no me hago mucho drama, como que así no puedo estar más de acuerdo conmigo”.

Redes en caja

Sobre su fundación “Redes en Caja”, que envía ayuda a distintas partes de Chile, la joven comunicadora señaló que la idea nació durante la pandemia.

“Eran unas imágenes brutales, horribles, surrealistas. Personas que no tenían comida para su familia”, lo que la motivó a buscar formas de ayudar a quienes lo necesitaban con una compañera de carrera.

“Tenemos esta plataforma y empezamos a inventar esta fundación que al final agarró muchísimo vuelo, la gente se portó increíble, logramos juntar más de 150 millones de pesos en ayuda”, expresó, para luego añadir: “Fue súper súper genial y esta fundación se extendió en el tiempo y hasta el día de hoy apoyar en momentos de crisis ya llevamos tres campañas distintas”.

“Creo que poner tu plataforma a disposición de cosas importantes y tratar de aportar con un granito de arena generando un impacto positivo, es algo que tenemos que hacer los creadores de contenido, que tenemos la visibilidad para hacerlo y a mí me gusta mucho hacerlo. Y que E! se fije en eso, me llena de orgullo”, puntualizó.

¿Cómo votar por Kel Calderón en los People ‘s Choice Award?

Para votar por Kel solamente debes ingresar a https://www.votepca.com/la/influencer-latino-del-2023 y seleccionar el cuadro con la imagen de la influencer.

Luego para emitir tu voto solamente debes ingresar tu mail y listo. Solamente puedes votar una vez al día.

¿Cuándo se estrenan los People’s Choice Award?

Los premios People ‘s Choice Awards 2024 se transmitirán en exclusiva por E! Entertainment desde el Barker Hangar en Santa Monica, en vivo, el próximo 18 de febrero.