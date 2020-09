"No seguir tapando lo que hace": Kel Calderón expone la única forma de ayudar a Nano

Kel Calderón llegó hasta la Fiscalía Oriente este miércoles y a las 10:00 horas entregó una nueva declaración en torno al caso de su hermano Nano Calderón, quien permanece en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1.

En la deposición legal, la influencer acusó presiones de parte de su madre Raquel Argandoña y la defensa de su hermano Nano Calderón contra su padre, Hernán Calderón Salinas. Pero también se refirió a la relación entre el joven de 23 años y su pareja, Rebeca Naranjo.

Kel asegura que revisó los chats de WhatsApp entre ambos, los que se transformaron en evidencia de constantes situaciones de violencia, "incluso en múltiples ocasiones mi papá le decía que terminara la relación porque eran demasiado los episodios de violencia entre ellos".

"Y ahí me di cuenta que los chat que la defensa publicó o filtró a propósito de la querella por abuso sexual estaban descontextualizados, publicaban conversaciones parciales, eliminando textos para armar conversaciones distintas", añadió la hija de Raquel Argandoña.

Kel también relató un suceso particular de parte de su madre y la defensa de Nano, que dio lugar a que Naranjo desistiera en la demanda por abusos sexuales reiterados en contra de su padre este martes.

La declaración Kel Calderón acusando presiones de su madre Raquel Argandoña a su padre Hernán Calderón Salinas, para defender a su hermano Nano. (1)

La declaración Kel Calderón acusando presiones de su madre Raquel Argandoña a su padre Hernán Calderón Salinas, para defender a su hermano Nano. (2)

De acuerdo con la influencer, el 2 de septiembre, Raquel Argandoña llegó junto al abogado Mario Vargas al departamento de Hernán Calderón padre, momento en que le dieron a conocer una segunda querella por abusos que estaba lista para presentarse, con una supuesta víctima a quien ya tendrían comprada con un departamento.

Kel establece en la declaració que "ahí lo amenazan o extorsionan diciéndole que tenían una segunda querella lista que involucraba a otra ex de mi hermano por abuso sexual de iniciales J.A. y que no había forma de que a ella 'la dieran vuelta' porque ya había aceptado un departamento en Las Condes".

También hizo referencia a la situación emocional por la que atraviesa su padre y además manifestó su preocupación por la seguridad tanto de ella, como del mismo Calderón Salinas, además de su hermanastra.

"Mi papá está sufriendo mucho no sólo por su hijo, sino que por todos los ataques comunicacionales que me han hecho a mí y que me pueden seguir haciendo, la defensa de Hernán siempre amenazó mucho con utilizar el movimiento feminista a su favor, ellos decían 'basta con que presentemos la querella y las feminazis se van a hacer cargo de ti'", estipuló.

Antes de cerrar, indicó que "él ha estado involucrado en muchos episodios de violencia y necesita ayuda. Y la única forma de ayudarlo es diciendo la verdad y no seguir tapando lo que hace, así nunca se mejorará".

La declaración Kel Calderón acusando presiones de su madre Raquel Argandoña a su padre Hernán Calderón Salinas, para defender a su hermano Nano. (3)

La declaración Kel Calderón acusando presiones de su madre Raquel Argandoña a su padre Hernán Calderón Salinas, para defender a su hermano Nano. (4)