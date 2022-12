Cada cierto tiempo agarra vuelo un nuevo sorteo en el que Nano Calderón entrega premios con dinero en efectivo directo para el bolsillo de alguno de sus afortunados seguidores que se decidan a participar. Pero ahora el influencer reveló la verdadera razón por la que realiza los concursos y entrega aleatoriamente las importantes sumas.

¿Por qué Nano Calderón regala dinero en efectivo en Instagram?

"¿Por qué no?", dijo el mismísimo hijo de Raquel Calderón, al responder la consulta sobre el origen de las regalías que cada cierto tiempo entrega a través de redes sociales.

Entonces, amplió su respuesta planteando que "día a día muchas personas me escriben pidiendo ayuda. Lógicamente, no puedo darle una mano a todos, aunque quisiera. Tampoco sería justo que escoja a quién sí y a quién no".

Es así que cortó por lo sano. Según Nano, "en vez de escribirme por interno, contándome sus problemas (ya que muchos lo hacen y todos los motivos son igual de válidos), mejor participen en estos sorteos flash que hago".

Pero, "contestando en concreto, así hago más entretenidas mis redes y, a la vez, aporto con mi granito a mis seguidores activos", selló Calderón de manera transparente.