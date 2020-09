Hernán Calderón reaparece en TV muy enojado para desmentir reunión con Raquel Argandoña

Un muy enojado Hernán Calderón irrumpió personalmente en la pauta de "Hola Chile", a propósito de que durante el programa se insinuó una supuesta reunión entre el abogado y su ex esposa Raquel Argandoña.

El padre de Nano Calderón quiso desmentir tajantemente la información y para eso llamó directamente a la conductora del espacio, Julia Vial, algo que sucedió mientras en pantalla una nota examinaba los detalles de la declaración secreta que Kel Calderón hizo este miércoles ante la Fiscalía Oriente para apoyar a su padre, documento en el que también sentenció la única forma de ayudar a su hermano: "No seguir tapando lo que hace".

"Quiero contarles, en honor a la verdad, cuando son las 16:19, que acabo de hablar con Hernán Calderón Salinas", lanzó Vial tras cortar la comunicación con el abogado, algo que tomó por sorpresa a sus compañeros de panel.

Y especificó que "efectivamente, me llamó porque quiere aclarar, para que no se preste para malos entendidos y rumores. Me parece que hay que ser justo cuando la misma fuente te está llamando y te esta diciendo y me dice que él con Reynero (García de la Pastora, su abogado representante), con quien está al lado, nunca ingresaron al departamento de Raquel Argandoña".

"Que no han visto a Raquel y que no se han reunido para algún acuerdo o para nada. Sino que están en su departamento, y ahí está hablando conmigo y nos saluda desde el departamento de Hernán Calderón Salinas", puntualizó.

El programa de hecho tenía una cámara en el edificio del aludido y mostró las imágenes de Calderón Salinas hablando con Vial, desde el balcón de su hogar, evidentemente molesto con la situación.

El video del momento se puede revisar a continuación: