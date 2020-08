"Bienvenidos" gana en rating pero cosecha el odio en redes sociales por entrevista a Argandoña

"Bienvenidos" se liberó este miércoles del veto que tuvo durante una semana sobre tema de Nano Calderón y el apuñalamiento a su padre, después de que puso al aire a primera hora una entrevista en la que Raquel Argandoña habló por primera vez del incidente.

Mientras en su conversación con Amaro Gómez-Pablos, "La Quintrala" televisiva sostuvo que "Hernán hijo nunca quiso matar a su padre, sólo quiso lesionarlo por los mensajes y las tocaciones que Hernán le hacía a su polola", el rating acompañó a Canal 13.

Así, el programa de la estación de Luksic se convirtió en el matinal más visto de la televisión chilena la mañana de este miércoles, al alcanzar 9,4 puntos de rating online y peaks de 13 unidades en varios momentos. En el mismo horario, TVN tuvo 5,5 puntos, Chilevisión 7,1 y Mega 5,8 unidades.

Pero mientras las audiencias acompañaban a "Bienvenidos" y probablemente en la producción del programa se quedaban con un saldo positivo, las redes sociales se encargaron de criticar la forma en que abordaron el tema a una semana de ocurrida la agresión del hijo en contra del padre.

Éstas fueron algunas de las publicaciones que comentaron lo que ocurría en el matinal:

"Raquel Argandoña" Me alegro mucho lo que le pasa a esta mujer. Despues de tanto basurear libremente a cualquier persona, la vida le dio donde mas le debe doler. En que no fue buena madre y solo le dio para criar a un delincuente y drogadicto. #CuarentenaTotal "Anita Alvarado"

Me da verguenza ajena ver llorando a Raquel Argandoña en la tele. Nada bueno se ve ahí para el futuro; mediatizar este drama familiar terrible ed de muy mal gusto.

Empatizan con la Raquel Argandoña, pero a la mamá de Ámbar no le creen nada... Lo que hace la plata no?

¿Y todavía se sorprenden, si la Raquel Argandoña encontraba muy normal todo esto? El monstruito de Nano Calderón no se hizo solo, hubo unos padres detrás que le celebraron hasta los berrinches y acá está el resultado, narcisista (seguro) y, probablemente, hasta un poco psicópata pic.twitter.com/Dhp6265RfU

El facherío q ayer rasgaba vestiduras por la hija de Bachelet detenida protestando, no los veo enjuciando al hijo de Raquel Argandoña por apuñalar a su padre. En fin, la hipocresía #NanoCalderón

Raquel Argandoña ahora llora por su hijo, pero toda su vida se ha burlado y ha hecho un festín la vida del resto incluso en compañía de su ex mejor amiga Patricia Maldonado. Destrozaron a Luli y su hijo, Ana Alvarado y su rol de madre por haber ejercido la prostitución. Sipo

Wn no tengo tele en la pieza pero vine a despertar a mis papas y a meterme a su cama para ver la entrevista de la Raquel Argandoña. Este cahuin unió a mi familia. pic.twitter.com/TpzQGNWGUA

No se porque, pero el llanto de la Raquel Argandoña me sienta mas falso que abrazo de la suegra. Los 2 nanos estan mal de la cabeza: uno seudo homicida y el otro un acosador #Bienvenidos13

Siempre da lata ver a una mamá llorar. Pero cuando uno recuerda lo que Raquel Argandoña opina de los delincuentes cuando no son nano, sino que son pobres, ya no da tanta pena. Igualdad ante la ley, no prisiones preventivas en hoteles. #Bienvenidos13 pic.twitter.com/TLXZfHQyV0