Raquel Argandoña: "Somos una familia de mierda, necesitamos tratamiento"

Raquel Argandoña finalmente se refirió al incidente en que su hijo Nano Calderón apuñaló en múltiples ocasiones a su padre, asegurando en entrevista con Bienvenidos que "somos una familia de mierda, necesitamos tratamiento".

"Hernán hijo nunca quiso matar a su padre, sólo quiso lesionarlo por los mensajes y las tocaciones que Hernán le hacía a su polola", puntualizó. "Nunca estuve al tanto de esa relación padre-hijo con esa agresividad, que para ellos era normal".

En la conversación con Amaro Gómez-Pablos, Argandoña insistió una y otra vez que "el pelao, Hernán Calderón Argandoña, sólo necesita tratamiento profesional, porque la falla la tuvimos nosotros. Nosotros somos responsables. Yo soy responsable y doy la cara. Pero también su padre es responsable".

"Para mí sería muy fácil decir 'perdón, mi hijo no lo crié yo', desde los cuatro años lo crió el papá. No. Yo asumo. Ambos somos responsables de lo que está pasando", asumió, al mismo tiempo que reconoció que en el caso de que lo hubiese criado ella, el resultado no habría sido diferente.

Por eso recalca que "no me gustaría tener nada, pero me gustaría tener una familia normal".

Raquel Calderón en medio de la entrevista por el delito de su hijo Nano Calderón.

Argandoña reconoció que su hijo merece un "castigo" y "conversar con un psicólogo o un psiquiatra", para luego pasar a postular que "Hernán es un excelente abogado, pero él sabe perfectamente que en la cárcel la mente de una persona no se rehabilita. Él necesita tratamiento de profesionales, en la cárcel no lo va a encontrar. Entonces, yo no sé qué odio tiene. ¡Es tu hijo, Hernán! No puedo entender eso".

Gómez-Pablos luego le preguntó a Raquel por la lección que merece Nano, ante lo que respondió que "no sé, un arresto domiciliario, que le pongan un brazalete. Que lo obliguen. Yo no puedo decir lo que tiene que hacer una jueza o un juez, pero sí un tratamiento por un largo periodo. No sólo él, toda la familia, el papá, la mamá", añadió.

Consultada por la formación de Nano, Argandoña indicó que "lo que menos me importa es la carrera de mi hijo. Lo único que me importa es que mi hijo se trate y sane. Lo demás da lo mismo. Tiene 23 años. A lo mejor no puede seguir estudiando. No sé la parte legal y cómo es eso. Pero si mi hijo sana, puede ser un nuevo comienzo".

Pacto roto: "Si mi hijo se mata, yo me mato"



Raquel Argandoña se desentendió del tema de Nano Calderón y su relación con las armas. "Yo no sé si portaba armas. Yo creo que no. Mi hijo es deportista y tenía armas, y las armas estaban inscritas. Pero él no andaba con pistolas ni nada en los autos".

"Parece que cuando tú tienes permiso, autorización y te hacen los exámenes psicológicos tu puedes comprar una escopeta y se la compraba el papá. Se hablaban entre ellos", añadió.

Argandoña y Calderón padre tenían el pacto de hacer "fuerza común" cuando se trataba de los hijos, pero en esta entrevista Raquel asegura que eso "se rompió ahora, porque hasta antes de presentar la querella, nunca me respondió. Le decía 'Hernán, ya es hora'. Él 'estoy reunido con mis abogados'. Vivo al frente. Yo sé que no estaba con nadie".

Argandoña indicó que Nano terminó en el clínica "él estudia derecho y se da cuenta que papá lo único que quiere es secarlo en la cárcel. Se lo dije a Hernán papá muchas veces. 'Resolvamos esto, porque puede ser sin retorno', se lo dije. Y tú sabes Hernán que te lo dije".

"Si mi hijo se mata, yo me mato", recalcó.

No hay vuelta atrás



"El papá lo debe saber. Pero ¿qué padre quiere ver a su hijo en la cárcel toda la vida?", fue la reacción de Raquel ante la pena de privación de libertad que puede enfrentar Nano.

Para luego admitir que "se quebró mi familia. Nos dimos cuenta o yo me di cuenta de que habíamos fracasado como papás. Es una muerte en vida y esa es la peor".

"No es sólo el golpe y el dolor de Hernán, sino también mi hija como se refiere a su hermano. Yo pienso 'Nos vamos a ir los dos. Hernán se tiene que morir. Yo también me tengo que morir. La Kel es su hermana mayor. ¿Qué va a ser de nuestro hijo después?'".

Además, le pidió perdón a Kel, indicando que "no voy a criticar a mi hija" y que "con la Kel no puedo hablar. Ella no me habla desde lo que pasó".

El tuit de Kel sobre Nano, al que se refiere Raquel Argandoña.

La psicología de Nano



Si bien Argadoña dice desconocer cómo Nano llegó a la clínica, asegura que ella intentó llevarlo a tratamientos a temprana edad, dando cuenta de que su arrebatos se manifestaron de manera temprana.

"Desde que empecé con la terapia familiar, antes de separarme de Hernán. Siempre recurrí a los profesionales. Creo en los psicólogos y los psiquiatras. Cuando eramos familia, que en ese entonces pensábamos que era normal, Hernán nunca creía en los psicólogos. Decía que los psicólogos lo único que hacían era sacar plata a la gente porque tenían más problemas que cualquier persona", explicó.

"Después con el tiempo, él encontró que sí necesitaba tratamiento psicológico. Le prometí a Hernán 'yo lo voy a llevar'. Pedí ayuda a muchos colegas de televisión, 'este es bueno'. Traté, traté, traté; pero cuando un hijo es mayor de edad tú no lo puedes obligar a menos que lo declaren interdicto".

¿Cómo termina Nano en un clínica? "Por el hecho de que lo demandó el padre. No sé cómo llega a la clínica".

"Dios nos ha ayudado como familia, porque creo que donde mejor puede estar en este momento es en una clínica psiquiátrica, atendido por profesionales, porque él lo necesita. Y después, que vayamos entrando de a uno, porque todos lo necesitamos en esta familia", subrayó.

Raquel Argandoña asegura el procedimiento que ha enfrentado Nano ante la Justicia da cuenta de una igualdad ante la ley para todos los chilenos, algo que fue duramente criticado durante la jornada previa, debido a que el tribunal le permitió a Nano pasar una parte de su prisión preventiva en un centro privado de salud mental en vez de una institución de Gendarmería.

"Yo creo que sí. Yo creo que la ha habido", sentenció. "Por ser mujer pública. Que creo que es una desventaja, porque hacen una medida ejemplificadora. Los hechos los tiene que ver la justicia. La jueza debe determinar el castigo de mi hijo. Pero lo único que le pido es que mi hijo necesita ayuda".

Entonces, volvió a emocionarse y a usar la televisión como un medio directo de comunicación con su familia: "pensé que era la mejor mamá y perdóname", le arrojó a Kel en pantalla.

"Yo soy madre de los dos. El que me necesite, yo voy a estar ahí siempre. Sea la Kel, sea Hernancito". También se dirigió directamente a Hernán Calderón padre: "no pudras a tu hijo en la cárcel, el error fue nuestro como papás".

Por eso recalca que "no puedo dejar a mi hijo sólo. ¿Cómo lo voy a dejar sólo si el padre lo únic que quiere es lo quiere encerrarlo de por vida en la cárcel? No lo fue a asesinar, no lo fue a matar. Fue un impulso al saber que su padre le había proporcionado tocaciones a su polola", puntualizó.

La selfie de Nano Calderon con la sangre de su padre que Raquel Argandoña "no ha visto".

"Se la quería jotear"



Argandoña también se refirió a la querella de la polola de Nano, Rebeca Fuentes, en contra de su suegro, asegurando que "a mi me dolió mucho cuando vi los Whatsapp, tienen fecha de marzo y estamos a agosto. Yo vi los Whatsapp con fecha".

"Cuando los hombres ven eso hay una intención. Te juro que es una pesadilla que no me gustaría despertar, porque cuando uno despierta dice 'chuta fue realidad'. Cada minuto que pasa, no puedo enter lo que pasó. ¿En qué fallamos? ¿Cómo alguien de nuestro entorno, están mal como papás?", se cuestionó.

Por eso recalca que el arrebato de Hernán fue producto de las tocaciones "absolutamente, y de los whatsapp que él vio. Mi hijo lo supo ahora".

"Yo con Hernán no vivo hace 15 años. La gente cambia. Fue un dolor muy grande, créeme. Dicen que las mujeres de los hijos son como hombres, no las puedes tocar. Eso es parte de la base. Figurate que si Hernancito pensaba que su papá era su superhéroe y de repente que te des cuenta de que su papá le hizo tocaciones a su polola, se la quería jotear, es terrible".

"Yo cuando vi eso, me costó mucho creerlo. Pero no te puedo mentir. Las fechas son de marzo y estamos en agosto", insistió, al mismo tiempo que no sabe si tal comportamiento de Calderón padre se dio con otras mujeres.

Nano Calderón atacó a su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas, con un cuchillo el martes 11 de agosto, tras supuestamente sostener una discusión por razones que aún permanecen bajo investigación.

En RedGol puedes revisar más detalles sobre las mútiples polémicas que ha protagonizado el hijo menor de Raquel Argandoña, a pesar de que es sabido que reniega de la atención mediática que atrae su familia.

La situación se prestó para un fuego abierto en Twitter, con bromas, burlas y memes en torno a la figura del joven de 23 años. Entre medio incluso revivieron la canción que Felipe Avello le dedicó al integrante menor del clan Argandoña.

La tarde de miércoles Carabineros allanó el domicilio de Nano Calderón, momento en el que encontraron armas, municiones y drogas en el lugar.

Nano Calderón junto a su padre, cuando aún no se quebraba la relación.

En tanto, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló que supuestamente una serie de mensajes de connotación sexual que el padre de Nano Calderón le envió a su actual polola habría desatado el violento incidente.

La jornada del jueves, Julio César Rodríguez reveló en medio de "Contigo en la Mañana" que, en la controversial situación, Nano le cortó dos tendones de la mano derecha a su padre y lo dejó con más de 50 puntos en su extremidad izquierda. Además, en medio de la discusión se disparó un balazo.

Tras ello, Kel Calderón rompió el silencio ante el episodio y fue tajante sobre la percepción que tiene de su hermano: "Es un delincuente".

La dura postura de Kel frente a la situación de su hermano Nano Calderón.

Mientras Nano Calderón se mantiene como uno de los temas más comentados en las redes sociales, convirtiéndose hasta en un meme de "Mea Culpa", también se reveló el relato de la agresión contra su padre que quedó en la constancia de Carabineros.

El domingo 16 de agosto, Hernán Calderón padre presentó su acción legal contra su hijo en tribunales, por los delitos de parricidio frustrado, amenazas, daños y otros, y donde consta el relato específico que describió la víctima sobre el suceso.

Allí se detalla que el victimario, tras el ataque se tomó una selfie, y de acuerdo con el abogado posó con "su trofeo, mi sangre en sus brazos".

Doce horas después, apareció la querella en que Rebeca Fuentes, la polola de Nano, acusa a su suegro de un supuesto abuso sexual reiterado.

Nano Calderón posando junto a su madre, Raquel Argandoña.

Esa acción legal también detalló otros dos episodios de agresiones en que Nano concurrió al domicilio de su padre, previos a lo ocurrido el 11 de agosto. Fue en una de esas instancias que le puso una pistola en el pecho tras pillarlo desprevenido en la ducha y se produjo el disparo cuya bala ahora será utilizada como evidencia por la defensa del abogado.

Durante la tarde del lunes y luego de pasar seis días prófugo, Nano Calderón reapareció en la clínica siquiátrica El Cedro, en la comuna de La Reina, situación en la que aparentemente fue apoyado por su madre Raquel Argandoña.

Poco después de que se revelara la ubicación del joven, su hermana Kel volvió a arremeter y prácticamente arrasó por segunda vez con su hermano asegurando que era un "parricida resguardado en un Spa" y que había corrido a "esconderse en la falda de su mamá".

El martes 18 de agosto, una semana después del ataque, se dieron a conocer los videos en que Nano Calderón se toma una selfie para mostrar la sangre de su padre en sus brazos y en su polera, para después enviarla a través de una aplicación de mensajería. El registro corresponde al ascensor del edificio donde vive la víctima.

A primera hora del mismo día, Carabineros concurrieron hasta El Cedro para arrestar al hijo de Raquel Argandoña y así trasladarlo hasta el Centro de Justicia para cumplir con su formalización.

Nano fue esposado y escoltado por efectivos policiales desde el edificio del centro de salud mental hasta el edificio ubicado en calle Pedro Montt, en una imagen que no sólo se mostró por televisión en vivo, sino que también alcanzó una alta viralización en redes sociales.

Carabineros saca de El Cedro a Nano Calderón. Foto: UNO

Al mediodía del martes, Nano Calderón finalmente fue formalizado por los delitos de "amenazas en contexto de violencia intrafamiliar", "daños en el contexto de violencia intrafamiliar" y "parricidio frustrado".

La jueza Andrea Díaz determinó la prisión preventiva para el hijo de Raquel Argandoña, cautelar que cumplirá con las "comodidades" del centro de salud mental El Cedro, bajo custodia de Gendarmería, al menos hasta ser "compensado" para luego pasar a la cárcel Santiago 1.

Además, en medio de la audiencia se dio a conocer un perfil psiquiátrico de Nano que lo describe como un individuo de "personalidad frágil" e "ideación suicida", además del testimonio de Kel Calderón en el que describe la negativa visión que tiene de su familiar, por su "vida 'Rápido y Furioso'" y "personalidad de gángster".