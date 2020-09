El día en que Kel Calderón le advirtió a Raquel Argandoña en TV que estaba malcriando a Nano

No debe haber sido la única vez, pero tal vez sí fue la única que se dio en televisión. Kel Calderón le advirtió a su madre Raquel Argandoña en televisión abierta que estaba malcriando a su hermano Nano, quien hoy está en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1.

La alerta de Kel se vio en un episodio del docureality "Las Argandoña", que emitió TVN durante 2012.

En el pasaje del programa, se ve cómo la ahora influencer en ese tiempo increpaba a su madre indicándole que tenía conductas que a futuro tendrían consecuencias nocivas para "el pelao".

"Si la tuición la tiene tu padre, no puedo hacer nada", le espeta Argandoña a su hija. Ante lo que Kel le replica: "Pero cachai que divagai".

"Te estoy diciendo un punto: Le leías los libros en voz alta, me decías 'ay, ayúdalo a hacer las tareas' y yo te decía 'mamá, el pelao no es tonto, es flojo'", añade después Kel como reproche a que su madre constantemente le estaba diciendo que "no, probrecito, que le cuesta, no sé qué".

Entonces, la joven le recalca que lo único que estaba haciendo era "malcriar", argumentando que "se sacaba un 4 y le regalabai las cosas igual".

Tras esa discusión, Kel toma sus cosas y se va, pero antes se despide de su asesora del hogar, a quien le comenta: "Ahora están todos pagando los platos rotos. Andan todos 'ay, hernancito. No sabemos por qué es así'. Hace 6 años les vengo diciendo".

Fue un tuitero el que rescató el momento y que llevó el nombre de Raquel Argandoña hasta los más alto de los temas más comentados de Twitter durante la noche de este martes y madrugada de este miércoles.

Hace 10 años kel se lo dijo a Raquel Argandoña. pic.twitter.com/iyvJpHvXpx — RoyFucker (@Bennett76Ethan) September 8, 2020

Tal como ya pasó previamente cuando Raquel Argandoña aseguró no saber cómo llegó Nano Calderón hasta la clínica psiquiátrica y posteriormente el abogado defensor aseguró que fue "la familia" la que tomó la decisión de internarlo; una vez más parece válida la interrogante ¿mintió Raquel Argandoña?

Esto a propósito de que en la entrevista con "Bienvenidos", Argandoña insistía en reiterar una y otra vez que nadie le había advertido a ella o a Hernán padre que "lo estaban haciendo mal".