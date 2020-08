"No le he hecho mal a nadie": Kel Calderón reacciona a críticas por su actividad en redes sociales

La influencer Kel Calderón ha mantenido su actividad en redes sociales lanzando diversas frases para el bronce y oraciones que bien se pueden prestar para múltiples lecturas. Esto a pesar de la tragedia familiar que está viviendo, después de que su hermano Nano apuñaló a su padre, delito por el que fue formalizado y se mantiene en prisión preventiva.

Es por eso que entre los comentarios de sus publicaciones no faltó el que apareció a criticarla ante el panorama judicial de sus parientes: "¿no será mejor cerrar todo?", le espetaron.

Pero Kel no está para jugarretas y lanzó de vuelta: "porque cerraría todo? Si no le he hecho mal a nadie? De que tendría que esconderme?".

La respuesta de Kel Calderón a un usuario crítico.

"Además tengo que seguir con @redesencaja", añadió resaltando la iniciativa solidaria que impulsó para ayudar a la gente con menos recursos durante la pandemia.

Kel Calderón no se ha guardado su opinión a la hora de perfilar a su hermano como "un delincuente", acusarlo de ser un "parricida en un spa" que corrió a "esconderse en la falda de su mamá" o en la declaración que hizo a la Fiscalía para apoyar a su padre, en la que reveló la negativa percepción que tiene de su hermano por su "vida 'Rápidos y Furiosos'" y su "personalidad de gángster".

En la misma deposición voluntaria ante el Ministerio Público, reveló que Nano también amenazó de muerte a su madre, Raquel Argandoña.

En tanto, Nano Calderón deberá ser ingresado a Santiago 1 para cumplir con su prisión preventiva, tras la evaluación de la cautelar que hizo la Corte de Apelaciones.