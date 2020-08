"Picantísimo": Twitter desata sus pasiones contra Nano Calderón tras el ataque a su padre

Nano Calderón es nuevamente foco de atención mediática y Twitter no se la perdonó, actuando de acuerdo con las pautas que usualmente se presentan en esa red social: prácticamente se hicieron un festín con el hijo de Raquel Argandoña, después del incidente que vivió con su padre.

Nano Calderón atacó a su padre, el abogado Hernán Calderón Salinas, con un cuchillo el martes 11 de agosto, tras supuestamente sostener una discusión por razones que aún permanecen bajo investigación.

En RedGol puedes revisar más detalles sobre las mútiples polémicas que ha protagonizado el hijo menor de Raquel Argandoña, a pesar de que es sabido que reniega de la atención mediática que atrae su familia.

La situación se prestó para un fuego abierto en Twitter, con bromas, burlas y memes en torno a la figura del joven de 23 años. Entre medio incluso revivieron la canción que Felipe Avello le dedicó al integrante menor del clan Argandoña.

Estas fueron algunas de las publicaciones que motivó Nano Calderón:

Obvio que en @Bienvenidos13 no van a hablar de #nanocalderon porque la victima no es pobre y está viva; porque la familia no aguantará que armen perfiles psicológicos; porque no es mujer y por tanto, no la podrán vulnerar como en otras ocasiones.