¿Rebelde o mimado? El historial de polémicas faranduleras de Nano Calderón

Es sabido que al hijo de Raquel Calderón y Hernán Calderón aborrece el lado mediático de su familia. Pero lejos de mantenerse alejado de la farándula, Nano Calderón ha hecho todo lo contrario y cada cierto tiempo sorprende con un nuevo episodio que alimenta titulares, ya sea por enfrentamientos con su familia o por los lujos que le gusta ostentar.

Este jueves fue uno más de esos momentos. Su padre lo denunció en Carabineros, después de que el joven de 23 años lo atacó con un arma blanca, razón por la que el abogado terminó en la Clínica Alemana, siendo atendido por las lesiones.

Pero ¿qué otras polémicas ha protagonizado el menor de clan Argandoña? Son conocidas su burlas a figuras públicas como Macarena Tondreau y al Nelson Mauri, con memes y otros ataques vía redes sociales.

Pero Nano Calderón se graduó en polémicas faranduleras cuando comenzó a mostrar sus accesorios, su dinero y sus vehículos. A propósito de eso, cayó en una vorágine de críticas tras ser acusado de sexista, debido a la forma en que retrataba a las mujeres que lo acompañaban en sus andanzas.

Las imágenes que le valieron más de una crítica a Nano Calderón. (1)

Las imágenes que le valieron más de una crítica a Nano Calderón. (2)

Con tal comportamiento, Nano dio para hablar no sólo en programas de farándula, sino que también en matinales y hasta en los noticieros centrales de la televisión abierta. Mientras muchas personas hablaron de él, algunos lo acusaron de poco original, ya que detectaron una copia a lo que el empresario Dan Bilzerian mostraba en su propio Instagram.

Y si bien continuó con sus publicaciones, luego vendría lo que parece ser un punto de inflexión en su historia pública.

Los bruscos cruces con su familia parecen detonarse particularmente en octubre de 2018, cuando su hermana Kel Calderón dio una entrevista a la revista Caras, en la que comentó el comportamiento de su hermano.

"Creo que se equivoca (en su actuar), aunque está en edad de hacerlo", comentó Kel en la oportunidad. "También fui pastel. No quiero decir que él lo sea, pero creo que a veces se equivoca".

Nano Calderón prácticamente explotó de rabia y arremetió con todo contra su hermana: "Ya no recuerdo cuando fue la última vez que hablé con 'Kel' y me alegro que haya sido hace harto tiempo. Me da asco una persona así".

"Me parece que estoy mucho más centrado escribiendo esto siendo las 3:16 AM desde mi cama en mi departamento, mientras que a esta hora la tenían que ir a buscar a la escalera del edificio... andaba siempre vuelta en copete, hasta en pelota en las escaleras", complementó en sus declaraciones por medio de historias en su Instagram.

Parte de las reacciones de Nano Calderón ante los dichos de Kel en Caras. (1)

Parte de las reacciones de Nano Calderón ante los dichos de Kel en Caras. (2)

Kel también respondió, pero Nano no enganchó para seguir alimentando la polémica. Ese mismo mes, el joven re enfocó su atención y decidió hacerle lujosos regalos a "la Nancy", su nana de toda la vida, a quien agasajó con una serie de joyas de marca Pandora.

Posteriormente, ya en noviembre de 2018, volvió a aparecer en los medios después que viajó a Miami para comprar una lujosas cadenas de oro, las que mostró para lucirse por medio de Instagram.

"Como dice la canción 15.000 en el cuello", escribió en la publicación, para luego ostentar medio kilo de oro en las historia de su cuenta.

Nano Calderón ostentando sus cadenas.

Cuando parecía que todo se había calmado y todo se trataba de una vida de lujos, a Luis Gnecco se le ocurrió trata de "par de viejas cu…" a Raquel Argandoña y Patricia Maldonado.

Nano entonces reaccionó identificando el domicilio del actor para desafiarlo por redes sociales: "¿Qué pasó Luis?".

"Esta es la casa del pobre hueón cobarde, no salió a dar cara, parece que es malo por las redes no más, ya lo vamos a pillar por ahí", añadió el joven amenazante en sus historia de Instagram.

Gnecco posteriormente acudió hasta el programa "Primer Plano", donde insistió que no se arrepentía de sus dichos y que tampoco le daba importancia a la reacción de las figuras faranduleras.

Calderón hirvió de rabia y le dedicó un nuevo mensaje en las plataformas digitales: "Díganle a esta basura que si es tan valiente me conteste el mensaje y lo desafío públicamente a que me diga dónde y cuándo nos juntamos a ver si se atreve a faltarle el respeto en mi cara".

El popular intérprete entonces terminó pidiendo disculpas a Argandoña y Maldonado, momento en el que reconoció que se trató de "un error de principio a fin".

Para entonces, Nano Calderón no sólo había vuelto a la palestra mediática por sus arremetidas faranduleras, sino que también había incursionado en el mundo de la música.

Obviamente apostó por los ritmos urbanos con "No te sueltes" y a fines de noviembre de 2018 presentó su segundo sencillo "Vip", una canción en la que también hablaba de la vida agraciada que lleva, por su condición privilegiada.

Pero la música, no le duró mucho tiempo más. "Necesito priorizar otras cosas que tengo en mente", advirtió en ese entonces en Instagram.

Y al parecer le achuntó: su perfil de emprendedor posteriormente lo tenía de vacaciones junto a su polola en Aruba.

Desde su descanso, volvió a llamar la atención, al contar sobre una cama varios miles de dólares en billetes de 100.

Pasaron los meses, y en junio de 2019 volvió a entrar en pugna con su familia. En esta oportunidad, prácticamente trapeó el piso con su madre Raquel Argandoña.

"Les quería pedir que no me relacionen ni pregunten ni nada, por el estilo de mi vieja. Lamentablemente mi vieja tiene una mentalidad tan estúpida que prefiere hacer de su vida un circo, con tal de que le caiga unas cagas de lucas", escribió una vez más en sus historias, en referencia al canal de Youtube que abrió su mamá.

Y luego insistió que "para mí, mi única familia es mi padre, mi pareja, mi abuela, la nancy y mi club. Respecto a mi vieja, yo no paso tiempo con ella. No tengo el más mínimo interés de volver a compartir con alguien así".

La arremetida de Nano Calderón contra Raquel Argandoña. (1)

La arremetida de Nano Calderón contra Raquel Argandoña. (2)

Desde entonces, Nano había mantenido un bajo perfil hasta que a principios de marzo de 2020, una serie de carreras clandestinas se tomaron la Costanera Norte.

Cientos de espectadores se dieron cita en el lugar para presenciar las disputas, sin medidas de seguridad y en su mayoría jóvenes; marcando el precedente de una alta convocatoria a la altura del kilómetro 2 de la autopista, en la comuna de Vitacura, frente al servicentro Copec de San Francisco, en dirección al poniente.

Carabineros intentó dispersar la situación que obligó a cortar el tránsito, pero fueron ignorados y se retiraron sin detenidos.

Posteriormente se supo que el "evento" fue organizado por la agrupación conocida como Speedemons Chile, presidida por Nano Calderón, quien se jactó en sus historias de Instagram de haber superado el actuar policial.

La gran convocatoria del evento organizado por el club de Nano Calderón.

Nano Calderón burlándose de Carabineros.