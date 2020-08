Incendio, Felipe Camiroaga y Aruba: Twitter explota con teorías conspirativas sobre Nano Calderón

Twitter era prácticamente una olla hirviendo la tarde de este jueves, después de que Raquel Argandoña acusara a Gendarmería de tener "malos tratos" con su hijo Nano Calderón en la Clínica El Cedro, donde cumple su prisión preventiva. Pero de las reacciones pasaron a las teorías conspirativas que hicieron crecer un supuesto universo en torno al caso, metiendo al saco a Felipe Camiroaga, una ex periodista de SQP, la Dra. Cordero, el fiscal del caso y hasta un suceso que habría ocurrido en Aruba.

Con más imaginación que evidencias, una usuaria de la red social metió al mix de reacciones por lo que había pasado la tarde del jueves, un testimonio anónimo que encontró en el sitio Portalnet, que puso la atención sobre los rasgos psicopáticos y repentinos arrebatos del hijo de Raquel Argandoña.

Y bajo esos argumentos, lo vincula al incendio que se detonó en la casa del fallecido animador Felipe Camiroaga, en febrero de 2011 y que prácticamente destruyó por completo el recinto.

El tuit que detonó parte de las teorías conspirativas sobre Nano Calderón.

La publicación, que compartía las capturas del testimonio, no tardó en viralizarse y en detonar las especulaciones en torno a los sucesos que se han dado en los últimos días en torno al Clan Argandoña y el siniestro.

Por lo mismo, se viralizó el link de un artículo de La Tercera, publicado en junio de 2013 y escrito por la periodista Cecilia Gutiérrez, en el que la PDI y Bomberos aparecen citados confirmando que el incendio de la casa de Camiroaga fue intencional.

El artículo descarta que el fuego se iniciara por un alza de voltaje en el lugar, ya que en el sitio del suceso había un bidón con restos de combustible y restos de vidrio, atribuibles a una molotov. "Ahí sería el inicio del fuego, en el sector de los estacionamientos", destaca la nota.

Así quedó la casa de Felipe Camiroaga.

Las autoridades le atribuyeron el incendio a un pirómano, que no vivía en el sector y trabajaba en Quilicura. Pero la indagatoria no proliferó, principalmente porque Camiroaga decidió no iniciar acciones legales contra el responsable.

"No hay ninguna víctima que lamentar, mis animales están todos en perfectas condiciones, desgraciadamente mi casa se quemó entera, hay muchos recuerdos (...) y lo material se recupera", lamentó en ese tiempo Camiroaga.

Después de que los tutieros dieron con las sospechas, no faltó quien se volcó a la biografía de Felipe Camiroaga, que la misma Cecilia Gutiérrez junto a Cristián Farías publicaron en septiembre de 2013.

En el libro, la periodista amplía los datos sobre el incendio e indica que "el principal sospechoso es el misterioso hombre que se identificó como hijo de una conocida artista y les llevó galletas y cigarros, aunque nadie lo conocía".

Por supuesto, esto tuvo elucubrando más y más cosas en torno a Nano Calderón, hasta que a alguien se le ocurrió revisar la cuenta en Twitter del joven de 23 años.

Entonces dieron con dos polémicos mensajes en su perfil que siguieron alimentando la miles de publicaciones que se segían publicando sobre el asunto.

Uno de esos tuits estaba particularmente dedicado a Felipe Camiroaga y fue publicado tres días antes de que el animador falleciera en el accidente del CASA 212 que se precipitó en las cercanías de la isla de Juan Fernández. El otro, en la previa al incendio.

Los tuits de Nano Calderón.(1)

Los tuits de Nano Calderón.(2)

¿Qué pasó en Aruba?



Ahora, un corte directo al capítulo del miércoles recién pasado del programa "Mentiras Verdaderas", de La Red. Era uno más de esos días en que la doctora María Luisa Cordero participaba como panelista, pero esta vez fue diferente porque se centraron en el caso de Nano Calderón.

La dra. Cordero prácticamente destruyó el informe psiquiátrico que la clínica El Cedro emanó para presentar en la formalización sobre el hermano de Kel Calderón, de hecho tildó el reporte de "vergonzoso". Pero además, la psiquiatra lanzó una bomba que dejó en el aire y que en ese momento generó toda una ola de teorías.

"Que averigue el fiscal Mérida, con la capacidad que tiene como fiscal del caso, qué incidentes pasaron en Aruba en ocasión de unas vacaciones de Hernán (hijo) con su novia. Averígüelo, le va a servir", indicó Cordero.

Si bien en ese momento, la duda quedó instalada y "Aruba" se instaló entre las palabras más comentadas en Twitter a esa hora de la noche junto con el hashtag del programa, la incógnita no tuvo respuesta.

Pero a eso de las dos de la mañana de este viernes, cuando Twitter seguía especulando con la figura del imputado por parricidio. Apareció la ex periodista del extinto programa de "SQP", Carolina Eltit, para avivar aún más a las masas.

La reportera y productora televisiva no sólo arrojó luz sobre lo que habría pasado en Aruba con Nano Calderón y su polola, sino que también vinculó directamente a Nano Calderón y a hijos de empresarios chilenos al incendio de la casa de Felipe Camiroaga.

Y, luego, respondiendole a otra usuaria, Eltit recalcó su afirmación y que el veto del tema a los programas de farándula fue justamente para no meterse en problemas con los familiares de los involucrados.

Los tuits de Carolina Eltit sobre Nano Calderón.(1)

Los tuits de Carolina Eltit sobre Nano Calderón.(2)