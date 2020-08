"No fue Nano Calderón": Cecilia Gutiérrez desmiente teoría sobre incendio en casa de Camiroaga

La periodista y autora de la biografía de Felipe Camiroaga, Cecilia Gutiérrez, hizo un live en Instagram especialmente para referirse a la teoría en la que usuarios de Twitter vincularon a Nano Calderón con el incendio que consumió la casa de Felipe Camiroaga en 2011.

La respuesta clave la entregó al responder la pregunta "¿Por qué los periodistas tienen tanto miedo a revelar el nombre?", que una de las personas que se conectó al streaming le hizo llegar.

"Nosotros desde un principio tuvimos el nombre de la persona", explicó Gutiérrez. "Cuando empezamos a hacer el libro. Porque cuando pasó lo del incendio al principio no se supo que había sido intencional, porque Felipe fue la persona que decidió que no quería seguir con acciones judiciales por el incendio. Que prefería dejarlo ahí, que había sido tan doloroso para él ver que su casa, la casa de sus sueños que él había construido, quemada; que lo único que dijo fue 'yo me quiero enfocar en reconstruirla lo antes posible y que esto se acabe, que esto se termine".

Entonces, Gutiérrez recalcó que "por eso mismo no hubo un proceso. Hubo sólo una investigación que estuvo a cargo de Bomberos y que después estuvo a cargo de la PDI, y ahí salió el nombre del culpable, cómo habían sucedido las cosas, por qué esta persona había quemado la casa y Felipe no quiso hacer nada".

"Por eso nosotros no damos el nombre: porque judicialmente nos puede traer un tremendo enredo. No hay ninguna condena, no hay nada que a esa persona la sindique como responsable, excepto una investigación de la PDI. Pero uno no puede culpar a alguien de un delito si no ha sido culpado por la Justicia. Eso también es un delito".

"No es que tengamos miedo a decir el nombre, es que judicialmente nos podría traer un tremendo problema, porque no está comprobado en la Justicia que esta persona haya quemado la casa", explicó.

¿Quién quemó la casa de Camiroaga?



La gente no quedó conforme con la explicación e insistieron en saber quién está detrás del siniestro. Por lo que Cecilia procedió a leer parte del capítulo de su libro que le dedicaron al misterioso sujeto.

En la página del libro que se viralizó en Twiter la tarde noche del jueves, se describe que "el principal sospechoso es el misterioso hombre que se identificó como hijo de una conocida artista y les llevó galletas y cigarros, aunque nadie lo conocía".

Pero Gutiérrez amplió la información de ese extracto, indicando que "efectivamente, la persona que quemó la casa de Felipe es hijo de una mujer muy conocida del espectáculo más que de la farándula. Una persona que tuvo mucha notoriedad en la década de los setentas y los ochentas, que fue muy famosa en esa época".

Ahora, este jueves, "la gente empezó a unir cabos y a decir, a raíz de un tuit, que no sé de quién es porque es anónimo, que tenía antecedentes de que había sido Nano Calderón el que había quemado la casa de Felipe. Así empezó esta bola de nieve", añadió.

Antes de cerrar, Gutiérrez comentó que "siento defraudarlos, porque yo sé que querían escuchar otra cosa, para aumentar el escándalo, pero pucha... Lamentablemente, y afortunadamente, sí, no fue Hernán Calderón".

"Es complicado lo que está pasando. No debe ser fácil sumarle más acusaciones y cosas que puede sonar divertido pero debe ser súper heavy estar en la situación de Raquel, del papá, de la hermana; y que más encima se empiece a especular que él fue el responsable de un incendio, más encima de la casa de Felipe", concluyó.