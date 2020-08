José Antonio Neme sobre Nano Calderón: "No es una víctima"

José Antonio Neme tuvo una dura y tajante reacción después de que Raquel Argandoña anunció un recurso de amparo en contra de Gendarmería de Chile por supuestos "malos tratos" a su hijo Nano Calderón.

Tras ver el llanto desesperado de la panelista de "Bienvenidos" afuera de la clínica El Cedro, Neme en medio de la edición de este jueves de "Hola Chile" indicó que "es muy grave todo. Lo que está pasando a la familia. Lo que está viviendo ella como mamá, uno empatiza hasta cierto punto".

Y recalcó: "démosle el punto de la empatía de que puede pasar en muchas familias un cuadro particular como el que hemos visto en los últimos 10 días; pero que el abogado utilice, si es que no es cierto, la notoriedad de los involucrados en todo esto, las cámaras de televisión, los matinales, los tardinales (sic) o todo lo que conlleva, para jugar con la palabra vejación y tortura; a mí me parece de una falta de seriedad brutal y de una falta de profesionalismo muy grande".

"Por sentido común, uno puede tener ciertas apreciaciones de que a una persona a la que ya se le hizo una concesión muy particular y muy cuestionable, que es cumplir una preventiva en una clínica privada, que además Gendarmería de Chile traslade funcionarios hasta allá con todo lo que eso significa en momentos de pandemia además, con la situación que se vive en las cárceles, con todos los problemas que tiene Gendarmería de Chile de dotación a lo largo del país; que ya se haga una excepción a ese nivel, que ya es cuestionable. Ya, ok", continuó Neme.

"Pero que ahora además ¿se acuse a la institución de este nivel de delito y de maltrato?... Porque no podemos, por muy lamentable que sea, porque la vida es así, pretender que este chico no es una víctima. No lo es desde un punto de vista judicial".

El periodista luego postuló que "a lo mejor (si se le ve desde lo) emocional, psicológico... Pero no es una víctima. Todo esto es consecuencia de sus actos. Ni su mamá es la culpable, ni su papá es el culpable, ni su hermana".

"Lo que no podemos pretender es que las cámaras de televisión vean a través de los ojos de Raquel Argandoña. O el Estado de Chile o el tribunal, porque los ojos de Raquel Argandoña son los ojos de ella como madre. Pero el Estado de Chile no puede funcionar desde esa mirada", sentenció.