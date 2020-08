"¡Mi hijo está amarrado 24 horas!": Argandoña presenta recurso contra Gendarmería por "malos tratos" a Nano Calderón

Raquel Argandoña citó a una pauta de prensa en las afueras de la clínica El Cedro, en la comuna de La Reina, para anunciar una acción legal en contra de Gendarmería, por "malos tratos" contra su hijo Nano Calderón, quien se encuentra en prisión preventiva dentro del recinto privado.

Pasados unos minutos desde la hora mencionada, Argandoña salió intempestivamente desde el centro de salud mental para hacer una rápida declaración a la prensa, evidenciando un llanto desesperado.

"Está amarrado 24 horas, de manos y de pies, con una cadena. Ni siquiera se la sueltan para bañarse ni tampoco para comer. Hasta un perro tú lo soltai pa caminar. ¡Es injusto! ¡Esto es injusto!", gritó refiriéndose a la situación que actualmente está enfrentando el joven de 23 años.

Antes de retirarse, Argandoña recalcó "¡qué hablan los matinales sobre que esta clínica es un spa! ¡Mi hijo necesita tratarse!".

Posteriormente, el abogado defensor Mario Vargas tomó la palabra para detallar que "la magistrado tomó una decisión que decía privación de libertad a mi representado y se toma la decisión de traerlo a esta clínica para que él pueda ser tratado, rehabilitado".

"Lo que vemos hoy en la actuación de Gendarmería está siendo totalmente opuesto a lo que dijo la magistrado. Están tratando de evitar que mi representado tenga algún tratamiento médico. No dejan entrar a los doctores. No dejan que los psiquiatras puedan trabajar con él. No dejan que la madre entre, lo tienen incomunicado. No dejan que reciba llamadas, lo tienen encadenado 24 horas al día. Ni un perro recibe ese trato", recalcó el profesional.

Además, recalcó que Nano está encadenado para dormir, ducharse y comer, con tres gendarmes dentro de la piezas, "además con bastante maltrato".

El abogado representante de Nano Calderón, Mario Vargas, que acompañó a Raquel Argandoña en El Cedro. (Foto: UNO)

Por eso, continuó Vargas, "nosotros estamos presentando un recurso de amparo judicial, una cautela de garantías, con motivo de que se cumpla el objetivo que planteó la jueza al momento de decidir". A eso se suma que "hicimos una denuncia a la PDI en este momento por los tratos inhumanos que Gendarmería de Chile le está haciendo".

"Si no les gusta la decisión de la jueza a Gendarmería, tendrán que presentárselo como corresponde, pero no pueden descargarse de esta decisión en contra del señor Calderón", sostuvo Vargas.

De acuerdo con el representante "se ha empeorado el cuadro de Hernán Calderón. Tuvo un cuadro febril. Pasó una muy mala noche. Los doctores dicen que lo ven mucho más ansioso y eso es por la actuación desmedida de Gendarmería de Chile".