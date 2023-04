Un inesperado suceso ocurrió la jornada de este lunes cuando se decretó una orden de detención para los comunicadores José Antonio Neme, Diana Bolocco y Roberto Saa, esto debido a la querella que interpuso la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, contra la periodista Paulina de Allende, en donde fueron citados a declarar.

Al no presentarse a declarar en calidad de testigo, se llevó a cabo el proceso judicial. En conversación con Página 7, el conductor del matinal Mucho Gusto reveló que no asistió debido a que no había sido notificado, además tenía un viaje lejos de Chile con anticipación.

“Yo salí del país el 1 de abril a un viaje muy largo y muy lejos, que tenía planificado hace varios meses. No recibí ninguna notificación. No sé si es porque llegó a mi dirección anterior… no sé qué habrá pasado, desde el punto administrativo”, expresó al medio.

Asimismo, revela que en caso de haber sido notificado también hubiese tenido que aplazar el proceso. “Igualmente, aunque la hubiera recibido, tendría que haberme excusado porque iba a estar en Francia ese día“, explicó.

El animador reveló que está dispuesto a colaborar en lo que se le pida. “Como el Ministerio Público y el tribunal lo exige, en la medida de lo físicamente posible… porque hoy no puedo hacerlo de tan lejos, como testigo en esta causa”.

“Hay celeridad y preocupación para que estas cosas se aclaren, también se aclare la chorrera de plata que faltan en los municipios en Chile“, agregó.

La respuesta de Diana Bolocco

Al igual que su ex compañero de canal. la animadora reveló que no ha sido notificada, por ende no asistió. “No es que me he negado (a ir), no tenía idea“.

Querella de Cathy Barriga

La ex alcaldesa de Maipú interpuso una querella contra la periodista Paulina de Allende a comienzos del 2021, luego de la emisión de un reportaje en el matinal Mucho Gusto sobre los presuntos casos de corrupción en el municipio mientras Barriga era alcaldesa.