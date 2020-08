Nano Calderón: Supuestos mensajes "sexuales" de su padre a su polola detonaron el ataque

Aún se intenta dilucidar las razones detrás del ataque de Nano Calderón en contra de su padre Hernán Calderón Salinas, el martes pasado. Pero desde el programa "Me Late", de TV+, arrojó un poco de luz sobre el motivo del incidente, apuntando que mensajes de connotación sexual del abogado a la polola de su hijo habrían desencadenado la violenta reacción.

Fue la periodista Cecilia Gutiérrez, quien relató en el espacio conducido por Daniel "Huevo" Fuenzalida los acontecimientos que ella pudo recabar con cercanos al joven de 23 años.

Gutiérrez expuso que "el relato que hace Hernancito a sus más cercanos y que explican un poco la reacción que él tuvo, tienen que ver con que él se fue a vivir al departamento de su papá hace un par de meses. Vivió aproximadamente ocho meses con él. Pero no se fue solo, se fue con su polola".

"Según lo que le contó la polola a Hernancito, ella había sido víctima de varias situación en que se habría sentido acosada por el papá de Hernancito. Que había recibido mensajes de Whatsapp y ciertas situaciones que la incomodaron a tal punto que en mayo decidió irse del departamento, dejar el hogar que compartían y ahí recién le cuenta a Hernancito", continuó la periodista.

Por supuesto, "él también decide irse y se van al departamento que Hernancito también tiene en la comuna de Las Condes. Se devuelven al departamento donde vivía anteriormente".

El asunto es que "ella se sintió acosada, sintió que recibía mensajes con un tono sexual elevado, incluso en una oportunidad había sentido que ocurrieron hechos o acciones de Hernán Calderón papá que traspasaban un poco los límites que ella tenía".

Gutiérrez advierte que la pareja de Nano "siempre le bajó el perfil" a lo que estaba sucediendo. Pero el pasado martes, "por otras circunstancias, Hernán le pide el teléfono a su polola para ver otra cosa, pero resulta que vio los mensajes que el papá le enviaba a la polola y estos mensajes habrían tenido una connotación sexual, incluso cercanos a Hernancito aseguran que se trata de un acoso sexual. Entonces, él al ver estos mensajes entró en cólera obviamente y se fue al departamento de su papá a encararlo".

Así supuestamente se desenvolvió la situación que se conoció la tarde de esa jornada: "ahí tuvieron una pelea, una discusión, producto de estos mensajes, las pruebas que dicen tener son los mensajes, los pantallazos de las cosas que le decía, y ahí terminan peleando, agrede a su papá físicamente y luego lo agrede con un cuchillo".

Gutiérrez terminó contando que "los cercanos a Hernancito asumen que fue una reacción violenta, no están diciendo que no hizo nada, lo asumen. Pero sí, dicen que hay un motivo y que estas reacciones violentas tienen que ver con haberse criado en un entorno medio disfuncional y que él reacciona de esta forma, que no está bien, pero fue la reacción en su momento, por defender a su polola".

