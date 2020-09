Dra. Cordero revela amenaza Kel Calderón a su padre por el caso de Nano

Desde hace días se rumorea la posibilidad de que Hernán Calderón padre retire la demanda contra su hijo Nano, quien por estos días permanece en la cárcel Santiago 1 en prisión preventiva.

Ahora, la doctora María Luisa Cordero indicó en conversación con el matinal "Contigo en la Mañana" que ella sabía de una especie de ultimátum que le hizo Kel Calderón a su padre en el caso de intentar anular la querella contra su hermano.

Así fue que Cordero resaltó que "a la hora de los 'quiubo', la egresada de derecho de la Universidad de Chile es oscura. Se venga de su hermano. ¿Dónde están sus sentimientos? Ella es muy feminista. ¿Dónde está su útero materno?".

Para luego ahondar y revelar que "un demonio pequeño me sopló que la Raquel le había hecho una amenaza a su papá. Yo me estoy remitiendo a la copucha que me dijeron: si su papá retiraba la demanda, ella se retiraba de la vida de él".

"¿Dónde están sus sentimientos con su hermano? ¿Cuántas veces lo habrá abrazado? ¿Cuántas veces lo tomó en brazos cuando era guagua? ¿Cuántas veces se rieron, compartieron un helado juntos".

"Mi discurso tiene una intención didáctica, no nos quedamos en la forma quedémonos con el fondo: La Raquel hija es tan fría como su papá, como su mamá y como Hernán (hijo)", subrayó.

"Entonces, esta vehemencia, esta animadversión, este odio tan desatado, yo no lo entiendo. Porque cuando hablé con la Raquel en el marco de los viajes de 'Las Indomables', el 2014 creo que fue, le dije 'tú nunca has pensado que Hernán, tu hijo, no tiene celos de la Raquel porque tú a ella la traes a la televisión, en cambio tú a él nunca lo has traído y eso puede ser el germen de una disputa y de un odio entre los dos'".

Ella me dijo, con ese estilo tan elegante, 'viste, tú eres seca', y nunca más volvimos a hablar el tema.", continuó en su relato la panelista de "Mentiras Verdaderas".

Y, antes de cerrar, la dra. Cordero lamentó que "nunca pude avanzar en decirle 'trata de corregirlo, llévalo de vez en cuando'. Porque una como madre nota que entre los hijos pueden haber disensos que pueden agarrar proporciones inconmensurables de repente".