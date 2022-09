Eduardo Berizzo hizo varias modificaciones. Gabriel Arias, por ejemplo, fue el arquero titular en el empate frente a Qatar en desmedro de Brayan Cortés, quien cumplió esa función en la derrota ante Marruecos. Nayel Mehssatou volvió a ser estelar, aunque esta vez jugó como lateral derecho. Ángelo Henríquez fue la gran sorpresa de la formación en el duelo ante el anfitrión del próximo Mundial.

Otro que sumó minutos en Viena, la capital de Austria, fue Víctor Felipe Méndez, quien se desempeña en el CSKA Moscú de Rusia y cuyo aporte fue bien valorado por el Toto. "Es un jugador en continuo crecimiento que debemos tener muy presente", dijo el DT cordobés sobre el aporte del valdiviano que salió de las inferiores de Unión Española, uno de los nuevos efectivos para las convocatorias del Equipo de Todos.

Pero así como hubo sorpresivas actuaciones también hubo algunos que se quedaron con cero minutos en este periplo por el Viejo Continente. Darío Osorio y Cristóbal Campos, ambos de la Universidad de Chile, fueron dos que no vieron acción. Clemente Montes de la Universidad Católica y Jeyson Rojas de Colo Colo cierran aquel listado. Aunque, eso sí, ya forman parte de la consideración del estratego cordobés.

"Creo que vienen cosas buenas, el trabajo que se está haciendo es muy bueno, parecido a lo que se hizo en algún momento. Vamos bien, hay que seguir mejorando, todavía tenemos dos partidos antes de que comiencen las Clasificatorias", expresó Arturo Vidal, autor de uno de los tantos frente a los qataríes y quien ya tiene un camino recorrido muy extenso en el Equipo de Todos. Alexis Sánchez, por su parte, le dejó tarea para marzo al elenco nacional.

En ese mes deberían comenzar las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026 de la Conmebol. Y varios que no han aparecido en las nóminas de Berizzo podrían asomar para esa ocasión. Claudio Bravo es uno de los podría regresar, pues a más de alguno del plantel le pareció extraña su ausencia. Pero hay otros más novatos que también ganar su chance.

No aparecen en la lista de Berizzo, pero sueñan con una opción en la Roja

En el carril derecho se llevaron a cabo dos pruebas en este periplo por Europa. La ausencia de Mauricio Isla motivó que el Toto utilizara a Juan Delgado en el primero de los amistosos, mientras que el chileno-belga-marroquí, Nayel Mehssatou, lo hizo en el segundo. Y hay un nombre que lucha por entrar en la consideración del otrora defensor de River Plate y la selección de Argentina.

Se trata de Guillermo Soto, marcador de punta que se consagró como un titular indiscutido en Huracán. "No he soltado la camiseta desde que me recuperé de la lesión", dijo en alusión a la fractura de clavícula que dejó atrás el jugador de 28 años surgido de las inferiores de la Universidad Católica. "No sería extraño si se me da una oportunidad", añadió el defensor que llegó al fútbol trasandino desde Palestino.

En la última línea hay varios que sueñan con ganarse un llamado, aunque hay uno que actuó en la gira por Asia: Benjamín Kuscevic, marcador central del Palmeiras de Brasil. En esa misma lista, tanto Enzo Roco del Elche de España como Igor Lichnovsky del Tigres de México intentarán convencer al Toto durante los meses venideros. "Todos los jugadores seleccionables están siendo seguidos", dijo el DT hace un tiempo, luego de la victoria por 1-0 de Chile Sub 23 ante su similar de Perú.

Pese a la gran cantidad de variantes en la retaguardia, el nombre del defensor argentino-chileno Matías Catalán también figura entre las posibilidades del entrenador. De hecho, el "4" de Talleres de Córdoba podría ser convocado por primera vez a la Roja, toda vez que en su minuto estuvo a punto de ser citado por el colombiano Reinaldo Rueda. ¿Hay más variantes ahí? Daniel González de la UC y los Gutiérrez de Colo Colo, Bruno y Daniel, también son mirados por el trasandino, quien también tiene considerado al albo Vicente Pizarro, aunque él es mediocampista.

Berizzo mira a Estados Unidos para sumar cartas de gol

Diego Rubio vive una gran temporada en la Major League Soccer de Estados Unidos. El atacante suma 14 goles para el Colorado Rapids y a sus 29 años no pierde la esperanza de ser una carta ofensiva para acompañar en el ataque a dos que apuntan a ser cartas fijas siempre: Alexis Sánchez y el chileno-inglés Ben Brereton Díaz.

Pero el ex Sporting Clube de Portugal y Colo Colo no es el único nombre que hay en la primera división estadounidense. Otro es Robbie Robinson, quien tuvo una fallida incorporación a la selección chilena en octubre del año pasado, pero por quien Berizzo ya consultó para tener antecedentes y evaluar una nueva convocatoria del futbolista del Inter Miami, quien por estos días se recupera de una grave lesión que incluso le requirió pasar por el pabellón. En Chile también puede hallar opciones para apuntalar la ofensiva: Gonzalo Tapia de la Católica, Alexander Aravena de Ñublense o Bruno Barticciotto de Palestino también podrían sorprender en marzo.