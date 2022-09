Septiembre trae una nueva fecha FIFA para la selección chilena. En unos pocos días más, la Roja viajará hasta Europa para medirse ante dos combinados mundialistas: primero enfrentará a Marruecos y luego hará lo mismo con el anfitrión de la Copa del Mundo, Qatar.

Y Eduardo Berizzo piensa en los nombres para su segundo desafío a cargo de la banca nacional y la primera convocatoria de su elaboración. Se espera que el estratega nacional presente su lista de seleccionados el 12 de septiembre, 11 días antes de enfrentar a Marruecos, y asoma una novedad.

Según informaron desde DirecTV Sports, un nombre que nunca ha vestido la camiseta nacional puede aparecer en los encuentros de este mes: Matías Catalán. El defensa que ahora milita en Talleres de Córdoba fue reservado por la ANFP para las fechas de septiembre.

La reserva no asegura su citación a los partidos, pero sí garantiza que el jugador estará disponible si Berizzo llama por él en unos días más. Antes, Catalán fue considerado por Reinaldo Rueda, pero no entró en ninguna citación del ex técnico de la Roja.

Catalán, nacido en Buenos Aires y nacionalizado chileno, viste la camiseta de la T desde inicios de este año y desde su arribo suma un total de 31 titularidades entre Liga Profesional, Copa de la Liga, Copa Argentina y Copa Libertadores.

Antes, pasó por Pachuca y Atlético San Luis en México, y Estudiantes, San Martín y San Lorenzo en el fútbol argentino. Con este último equipo, se coronó campeón de Libertadores en 2014.