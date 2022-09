El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, explicó la situación de los arqueros de la Roja. Reconoció que Claudio Bravo está entre los jugadores seguidos por el cuerpo técnico y aprovechó de respaldar a Brayan Cortés, titular en el amistoso Sub 23 de Iquique ante Perú.

Con satisfacción en el balance terminó Eduardo Berizzo el ciclo de trabajos de la selección chilena Sub 23, que sentenció con victoria de la Roja sobre Perú (1-0) en Iquique. Pero el técnico también tiene la mirada puesta en la selección absoluta: el 12 de septiembre debiera comunicar la nómina definitiva para los amistosos con Marruecos y Qatar en Europa.

En ese sentido, el Toto volvió a aclarar el tema de los ausentes y del futuro que les espera a los veteranos de la Generación Dorada y específicamente a Claudio Bravo. "Todo el mundo, como Claudio, como todos los futbolistas elegibles de la selección son seguidos", reflexionó el estratega cordobés en rueda de prensa.

El capitán de la Roja no ha podido ser inscrito para actuar por el Betis en la presente temporada por problemas administrativos y Berizzo lo sabe. "En este momento no está jugando. Ojalá lo vuelva a hacer pronto y todos serán observados para ser opción de convocatoria", confirmó el ex ayudante de Marcelo Bielsa.

Pero más allá de la situación del golero de Viluco, el DT de la selección se quedó con la actuación de Brayan Cortés, quien se perdió la primera gira de a Asia y luego ha participado de todos los microciclos del proceso Sub 23, con miras a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

"Brayan es una opción de futuro. Es un portero que juega en un equipo muy grande y tiene una gran personalidad", valoró Berizzo en favor del arquero iquiqueño de Colo Colo, que con 27 años es una de las excepciones de edad para la categoría

Por esto, el cordobés ratificó la más alta expectativa para el Indio. "Es un arquero seguro, que transmite esa seguridad. Ha tenido un gran partido y es una opción real para nosotros", sentenció el técnico de la selección chilena.