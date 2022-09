La selección chilena sufrió una nueva derrota, esta vez en el amistoso contra Marruecos en España. Bajo partido en general de la Roja con Brayan Cortés demostrando que puede responder más allá de no hacer un partido brillante y Medel cumpliendo. Juan Delgado y Nayel Mehssatou asoman como los más bajos en el experimento de Eduardo Berizzo, mientras Alexis y Vidal se vieron con la chispa apagada.

La selección chilena abrió sus duelos de fecha FIFA con derrota por 2-0 contra Marruecos y Eduardo Berizzo sigue sin encontrar el triunfo en su llegada como entrenador de la Roja debutar en la gira por Asia.

Eso sí, cabe considerar que este se puede considerar como el verdadero primer encuentro del Toto al mando de la Roja, pues contra la República de Corea, Túnez y Ghana asumió con una nómina de jugadores que ya estaba armada en la interna tras la salida de Martín Lasarte y antes de su llegada.

Con cambio de esquema entre un 3-5-2 flexible que a ratos pasaba a línea de cuatro en defensa, la estrategia de Berizzo tampoco dio resultados en un bajo partido en general de la Roja.

El partido amistoso se jugó en el Estadio RCDW de Cornella de Llobregat, en España, y ahora la Roja se va a Autria para enfrentar a Qatar en el cierre de la fecha FIFA.

El uno a uno de Chile

23.- Brayan Cortés: si alguien alcanzó “a brillar” en un bajo partido global de la Roja fue él, siempre atento demostrando que es prenda de seguridad. Rápido en cada situación de peligro, resolvió un centro venenoso en los 6’ y salvó con un veloz achique en los 12’. En el segundo tiempo lo pudieron batir en un gol que fue anulado por fuera de juego y en el que tampoco tenía responsabilidad en el ajustado tiro libre marroquí, En el tanto de penal recibido adivinó el lado, pero el remate fue muy bien ejecutado y ya con Chile abajo pudo hacer más en el segundo de los africanos.

5.- Paulo Díaz: en medio de la presión de Marruecos y la incapacidad de Chile de mandarla lejos, comete una falta peligrosa muy cerca del área en los recién a los 3’ y fue el reflejo de su bajo desempeño. Se afirma algo en el segundo tiempo, pero le cobran la mano penal inexistente en los 64’ que significó el primer gol marroquí. Salió reemplazado por Diego Valencia en los 73’

17.- Gary Medel: se gana amarilla por una barrida en mediocampo cuando marruecos se iba con espacios, una falta táctica que sólo demuestra su experiencia para arriesgar cuando es necesario. El líbero en la línea de tres fue es el más firme de la defensa, aprobando en el promedio considerando que debió cubrir las dudas de Díaz y Huerta.

18.- Valber Huerta: Bajo partido y aporte. Fue sólo dudas por la izquierda en la línea de tres y como socio de Medel en la zona central cuando se armaba línea de cuatro. Complicó a Cortés con un innecesario pase atrás en los 54’ que por suerte encontró atento al meta chileno para despejar.

16.- Nayel Mehssatou: débil en la marca de entrada por la zona izquierda, le ganan la espalda constantemente para lanzar centros desde su sector. Por momentos actuó como lateral izquierdo a banda cambiada, y por otros se vio como lateral-volante sin incidencia. Tampoco ganó línea de fondo. Salió reemplazado por Gabriel Suazo en los 73’.

13.- Erick Pulgar: otro que quedó al debe. Se metió entre los centrales cuando Chile recuperaba el balón para tratar de armar juego, pero sin claridad en la salida, el mediocampo siempre lo ganó Marruecos. Fue reemplazado por Williams Alarcón en los 46’.

20.- Charles Aránguiz: estuvo lejos de lo que siempre muestra con la Roja. Impotente en el mediocampo ante la presión rival y la falta de ideas propias, bajó a ayudar a la defensa cuando Díaz y Huerta hacían aguas. No gravitó en labores ofensivas. El Príncipe queda en deuda y fue reemplazado por Marcelino Ñúñez en los 46’.

8.- Arturo Vidal: a ratos volante por derecha en línea con Aránguiz, otras enlazado con Pulgar, intentó atacar sin premio y defender entre el desorden de la Roja. La corrió el King y un derechazo de volea pudo terminar en golazo de no ser por el travesaño tras el centro de Alexis (59’). En el penal de Marruecos estuvo flojito para ayudar a Paulo Díaz en la marca. Fue reemplazado por Diego Valdés en los 82’

25.- Juan Delgado: de lo más bajo de Chile, nunca se vio cómodo ni con ideas cumpliendo la función de lateral-volante por derecha. Y si debía sumarse en ataque por la banda a Alexis y Brereton, tampoco lo hizo. Como toda la Roja, los duelos fueron para Marruecos.

7.- Alexis Sánchez: inconexo con el mediocampo, baja a buscar balones al centro de la cancha y hasta a la defensa. Entre lo poco destacado, metió un gran pase filtrado para el casi gol de Brereton y el centro que Vidal manda al travesaño. No tuvo ni se pudo hacer los espacios.

22.- Ben Brereton: casi marca un golazo de globito que el arquero rival le manotea apenas y sale tras rebotar en el palo. Muy solo y siempre bien marcado, no pudo entrar en el juego mucho más, cortada cualquier sociedad con Alexis. A ratos hartas ganas y piques desesperados tras el balón, pero pocas oportunidades.

27.- Williams Alarcón (entra a los 46’ por Erick Pulgar): no fue solución para la salida ni la contención en el mediocampo apremiado por la presión de Marruecos.

10.- Marcelino Núñez (entra a los 46’ por Charles Aránguiz): de entrada recibe un puntapié en la cabeza. Ganas y energías, pero poco para hacer.

4.- Gabriel Suazo (entra a los 73’ por Nayel Mehssatoy): sin valoración, no gravita y apenas es parte del juego.

21.- Diego Valencia (entra a los 73’ por Paulo Díaz): sin valoración, no gravita y apenas es parte del juego.

19.- Diego Valdés (entra a los 82’ por Arturo Vidal): sin valoración, no gravita y apenas es parte del juego.

9.- Jean Meneses (entra a los 82’ por Ben Brereton): sin valoración, no gravita y apenas es parte del juego.

