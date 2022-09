Chile vs Marruecos | Ver EN VIVO ONLINE GRATIS, por STREAMING y en TV a La Roja por el amistoso internacional

Este viernes y con transmisión gratuita por Redgol, Chile vivirá su primer amistoso con nómina completa de Eduardo Berizzo y varios referentes frente a Marruecos, encuentro a jugarse en el Estadio del Espanyol en Barcelona, España.

Tras la gira en Asia hace algunos meses, con varias ausencias en una citación que hizo a medias el nuevo técnico de La Roja, el Equipo de Todos tendrá su primer desafío importante en la era del Toto ante una selección clasificada al Mundial como los marroquíes, quienes tienen figuras de la talla de Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Yassine Bounou y Youssef En-Nesyri.

De no haber sorpresas, Berizzo formará con Brayan Cortés; Paulo Díaz, Gary Medel y Valber Huerta, Nayel Mehssatou, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Marcelino Núñez y Gabriel Suazo; Alexis Sánchez y Ben Brereton.

Recuerda que en Redgol podrás ver en vivo y en directo y con imagen Full HD los dos amistosos de la gira europea de la selección chilena. Este viernes 23 no te pierdas Marruecos vs Chile desde Barcelona (16:00 horas) y el próximo martes 27 a Qatar vs Chile desde Viena (14:00). Descarga la APP de Redgol en Google Play o APP Store y podrás ver ambos partidos con conexión de internet fija o wifi. También puedes ingresar directamente a Redgol.cl en territorio nacional, para seguir a la Roja del Toto Berizzo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Chile vs Marruecos?

Chile vs Marruecos juegan este viernes 23 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Online: ¿Dónde ver vía streaming gratis en vivo a Chile vs Marruecos ?

Podrás ver en vivo y completamente gratis el encuentro de Chile vs Marruecos por streaming en Redgol.cl y a través de la app de Redgol en IOS o ANDROID.(Solo en territorio chileno y con conexión Wi-Fi).

Además, también será transmitido vía online por Estadio TNT Sports.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Chile vs Marruecos?

El partido será transmitido por la señal de TNT Sports HD, TNT Sports 2 y CHV, en los siguientes canales:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) - 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) - 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) - 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)